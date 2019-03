Segundo a revista Forbes, só há um nome associado a Portugal e o Luxemburgo nem sequer aperece no ranking.

Sabe quem é o homem mais rico do mundo?

Segundo a revista Forbes, só há um nome associado a Portugal e o Luxemburgo nem sequer aperece no ranking.

O número de milionários desceu e, se não se pode dizer que ficaram mais pobres, pode, pelo menos, afirmar-se que ficaram um pouco menos ricos. A revista Forbes divulgou esta terça-feira o ranking dos milionários. No total, há 2.153 milionários, menos 55 do que no ano anterior. Do total, 994 têm menos dinheiro. Estes ultra-ricos valem 7,7 biliões de euros, menos 352,5 mil milhões de euros do que no ano passado.

Cerca de 11% - o equivalente a 247 pessoas – saíram do ranking, o maior número desde 2009, no pico da crise financeira.

No primeiro lugar como o homem mais rico está Jeff Bezos, fundador da Amazon, com mais de 115 mil milhões de euros na sua conta bancária. No segundo lugar do pódio, surge Bill Gates, da Microsoft, com mais de 85 mil milhões de euros. Em terceiro, surge Warren Buffet, com 72,7 mil milhões de euros. A primeira mulher da lista dos mais ricos aparece apenas em 15° lugar e é Françoise Bettencourt Meyers, neta do fundador da L'Oreal, com uma riqueza avaliada 'apenas' em 43,5 mil milhões de euros.

Em Portugal, há apenas um nome na lista da Forbes: é Maria Fernanda Amorim, viúva de Américo Amorim, com uma fortuna de 4,2 mil milhões de euros. Está em 379° lugar. Quanto ao Luxemburgo, não há nomes associados ao país.