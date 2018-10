Após o chumbo inédito de Bruxelas e contrariando a decisão da Moody's na semana passada, a Standard & Poor's (S&P) manteve a notação financeira do país no nível BBB.

S&P surpreende ao manter rating de Itália

Após a Comissão Europeia ter chumbado o Orçamento de Itália para 2019 - algo inédito na história da União Europeia - a agência de notação financeira surpreendeu os analistas ao manter o rating em BBB - segundo nível acima de 'lixo', descendo apenas a perspetiva para negativa. Desta forma, a agência indicou que a próxima alteração poderá passar por uma descida da perspetiva. A empresa teceu algumas críticas ao atual executivo italiano e à proposta de orçamento rejeitada por Bruxelas esta semana, uma decisão inédita na história da Comissão Europeia.



Os analistas esperavam um corte do rating para BBB- ou até de dois níveis abaixo, o que colocaria o país no grau "lixo" em relação à notação financeira do país. Esta descida poderia colocar em risco da dívida do país, cujos juros se encontram em máximos de quatro anos.

Na semana a Moody's reduziu o rating dos italianos para o nível mais baixo de grau de investimento (Baa3), pelo que seria de esperar que a notação da S&P fosse no mesmo sentido. O país deverá ficar fora do lixo até ao final do ano, exceto se uma das agências de notação opte por fazer uma revisão extraordinária do rating do país.

No orçamento chumbado pela Comissão Europeia, o executivo italiano projeta um défice de 2,4% do PIB. Já a S&P antecipa um valor ainda mais elevado: 2,7%.



