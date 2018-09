S&P mantém Luxemburgo com triplo A

A Associação de Lesados do Banif (ALBOA) acusou o Banco de Portugal de, no processo de liquidação do banco, “beneficiar” os credores Fundo de Resolução e Novo Banco “em prejuízo” de “milhares de pequenos credores” . Milhares de pessoas, entre os quais muitos imigrantes, perderam as economias de uma vida inteira no BES.