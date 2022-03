Segunda indexação dos salários prevista para agosto será adiada para 2023. Congelamento de rendas e redução dos preços dos combustíveis são outras das medidas do Governo reunido esta quarta-feira com os parceiros sociais. Veja a lista das propostas.

Só haverá uma indexação dos salários em 2022. Conheça as medidas do Governo

Ana Patrícia CARDOSO Segunda indexação dos salários prevista para agosto será adiada para 2023. Congelamento de rendas e redução dos preços dos combustíveis são outras das medidas do Governo reunido esta quarta-feira com os parceiros sociais. Pacote será sujeito a aprovação na próxima semana.

À terceira foi de vez. A reunião da tripartida deu frutos na quarta-feira com o Governo e parceiros sociais a acordarem um pacote de medidas para mitigar o aumentos dos preços da energia, sobretudo para as famílias mais necessitadas. No entanto, o pacote ainda não é definitivo e está sujeito à aprovação formal da 'tripartida' na próxima semana, a 31 de março.

Uma das medidas com mais impacto no bolso dos residentes é que só haverá uma indexação dos salários em 2022, prevista pelo Statec para os meses entre abril e junho. Segundo o pacote proposto pelo Governo a indexação prevista pelo Statec para agosto de 2022 será, assim, adiada para 2023. O que significa que em 2022 só haverá uma indexação de salários, uma medida defendida pelos empresários luxemburgueses e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). A última indexação tinha acontecido em outubro de 2021.

O pacote de medidas proposto pelo Governo inclui:

Indexação dos salários prevista para abril de 2022 será mantida.

Indexação prevista pelo Statec para agosto de 2022 será adiada para abril de 2023. Se houver uma nova indexação prevista para entrar em 2023, esta será adiada novamente por 12 meses e compensada com base no mesmo mecanismo de cálculo.

Os residentes com perda de poder de compra devido às medidas acima serão indemnizados através de um crédito tributário, cujo valor exato ainda não foi definido.



Congelamento de rendas até o final de 2022 e reajuste do subsídio de rendas.



Redução de 7,5 cêntimos por litro de combustível (petróleo, diesel, gasolina) até ao final de julho de 2022.

Adaptação do "Prime House" (subsídio referente às melhorias energéticas e de isolamento das casas).

Ajuste do crédito tributário vinculado à taxa do carbono (CO2).

Introdução de ajudas específicas às empresas afetadas pelos preços da energia. Este auxílio terá em conta as necessidades das empresas em matéria de transição energética.

As medidas têm como objetivo principal conter o aumento dos preços da energia causada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completa esta quinta-feira, um mês.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, já tinha adiantado após uma ronda de negociações que a situação nas empresas luxemburguesas "era bastante sombria". Note-se que a inflação no país situa-se atualmente nos 5,5%, sendo que poderá acentuar-se devido à guerra.

