Os trabalhadores de nacionalidade luxemburguesa são 122.875 num universo de 473.201, onde os transfronteiriços têm conquistado um valor crescente.

Economia 3 min.

Emprego

Só um quarto dos trabalhadores do Grão-Ducado é luxemburguês

Ana TOMÁS Os trabalhadores de nacionalidade luxemburguesa são 122.875 num universo de 473.201, onde os transfronteiriços têm conquistado um valor crescente.

Os residentes de nacionalidade luxemburguesa são cada vez menos na força de trabalho do Grão-Ducado, representando cerca de um quarto dos trabalhadores assalariados no país.

Segundo os dados do Statec divulgados esta quinta-feira, entre os 473.201 empregados no país, em 2022, 251.606 eram residentes e, entre estes, 122.875 eram de nacionalidade luxemburguesa.

Os restantes residentes a trabalhar no Grão-Ducado dividiam-se entre os 105.328 com nacionalidade de um país comunitário e 23.403 não comunitários. Na variação anual, este último grupo foi o que mais cresceu, tendo aumentado 17,9% no quarto trimestre de 2022, face a igual período do ano anterior. Em relação aos residentes de nacionalidade luxemburguesa essa variação foi de +1,8% e de 0,8%, no caso dos residentes oriundos de países comunitários.

Número de trabalhadores transfronteiriços cresce mais

No quarto trimestre de 2022, o número de trabalhadores fronteiriços voltou a crescer mais rapidamente do que o número de trabalhadores residentes, sublinha o Statec.

O organismo de estatísticas revela que se registou um acréscimo de 0,9% no número de trabalhadores de países vizinhos que cruzam as fronteiras para trabalhar no Grão-Ducado, no universo total de pessoas empregadas no país, enquanto nos residentes o aumento foi de 0,6%.

Quase metade dos trabalhadores no Luxemburgo são transfronteiriços e a maioria chega de França Dados publicados esta sexta-feira pelo Statec mostram que, em 2021, os transfronteiriços representaram 46% dos trabalhadores no Grão-Ducado e que metade destes trabalhadores chegam da zona francesa da fronteira.

Em 2021, quase metade dos trabalhadores do Luxemburgo eram transfronteiriços e entre eles a maioria provinha de França. Segundo dados divulgados há um ano pelo Statec, em 2021 eram 458.000 as pessoas que estavam empregadas no Luxemburgo, das quais 246.000 eram residentes e 212.000 trabalhadores transfronteiriços. O peso destes correspondia a cerca de 46% da mão-de-obra.



No ano de 2022, o número de transfronteiriços continuou a subir, em mais de dez mil, passando a ser 221.595, segundo os números divulgados esta quinta-feira, pelo Statec. Apesar disso, também subiu o número de residentes empregados no Grão-Ducado: 251.606 face a 246.000.

Na prática, a proporção manteve-se relativamente estável, dado que se registou também um aumento total do número de pessoas empregadas no Grão-Ducado. Em 2022, havia 473.201 a trabalhar no país, por comparação com 458.000 em 2021.

Na variação anual, o número de transfronteiriços aumentou 4% no quarto trimestre de 2022, face a igual período no ano anterior, enquanto no grupo dos trabalhadores residentes essa variação foi de 2,7%.

Maior aumento nos transfronteiriços franceses

No que respeita a nacionalidades, os trabalhadores transfronteiriços franceses registaram a maior subida no quarto trimestre de 2022: +1,3% em comparação com o trimestre anterior. E também num ano (5,3%).

Borders. A 'app' que faz as contas pelos transfronteiriços Com esta aplicação, será mais fácil provar a permanência no Luxemburgo a trabalho.

Em 2022, os franceses representavam 118.958 trabalhadores no universo de 221.595 transfronteiriços a trabalhar no Luxemburgo. No ano anterior eram 112.500.

O número de belgas e alemães também subiu. De acordo com o gabinete de estatísticas, no ano passado, 51.675 dos transfronteiriços vinha da Alemanha (mais que os 50.000 em 2021) e 50.962 vinham da Bélgica (o que compara com os 49.500 de 2021).





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.