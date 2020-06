A Ryanair anunciou hoje, através de um comunicado, que irá restablecer mais de 10 ligações do e para o Luxemburgo a partir de 1 de Julho, no âmbito do programa de Verão 2020.

Economia 2 min.

Ryanair volta a voar do e para o Luxemburgo a partir de 1 de julho

Redação A Ryanair anunciou hoje, através de um comunicado, que irá restablecer mais de 10 ligações do e para o Luxemburgo a partir de 1 de Julho, no âmbito do programa de Verão 2020.

No momento em que o Luxemburgo se prepara para receber visitantes estrangeiros, a companhia aérea irlandesa 'low cost' incentiva os turistas a aproveitarem esta oportunidade para planear as suas férias de Verão, celebrando o êxito da Europa na superação de um dos seus momentos mais difíceis.

Os cidadãos europeus poderão agora voltar viajar a preços mais acessíveis no Grão-Ducado, ao mesmo tempo que os luxemburgueses passarão a poder desfrutar das ligações aéreas para Portugal, Espanha e Itália, entre outros países.

"A Ryanair orgulha-se de servir o aeroporto do Luxemburgo e espera poder acolher milhares de turistas que contribuirão para impulsionar as economias regionais, nas quais se baseiam milhares de postos de trabalho", pode ler-se na nota.

Para celebrar o levantamento das restrições, a companhia irlandesa lançou uma oferta especial, a partir de 19,99 euros (só idas) para viajar em Julho e Agosto de 2020, disponíveis sob reserva até à meia-noite da próxima quinta-feira (18 de Junho), no portal Ryanair.com.

Barcelona, Madrid, Sevilha e Palma de Maiorca (Espanha), Milão (Itália), Lisboa e Porto (Porto), Londres e Edimburgo (Reino Unido), são as dez ligações que serão retomadas dentro de duas semanas.



Hélène Bégasse, responsável da Ryanair, congratulou-se pelo facto de a companhia "retomar as viagens de e a partir do Luxemburgo, a partir de 1 de Julho de 2020, que incluiem algumas das nossas rotas mais populares, como o Luxemburgo, Porto ou Madrid".

"Esperamos reunir amigos, familiares e trazer milhares de turistas para ajudar a impulsionar a economia e preservar milhares de postos de trabalho. Esta é também uma oportunidade para os clientes cujos voos foram cancelados na Primavera devido a restrições de viagem relacionadas com a Covid e que procuram resgatar os seus vouchers Ryanair, agora que a Europa está de novo aberta para férias."

A responsável da Ryanair lembrou ainda que "para celebrar o levantamento das restrições de viagem e a retoma de mais de 10 rotas do Luxemburgo, foi lançada uma venda de lugares a partir de 19,99 euros, para viagens (idas) em Julho e Agosto de 2020, disponíveis através de reservas que poderão ser efetuadas até quinta-feira, 18 de Junho, à meia-noite. Para poderem adquririr estas viagens a preços incrivelmente baixos, os clientes deve fazê-lo através do portal www.ryanair.com."

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.