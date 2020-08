Esta redução de voos vai concentrar-se em países que tenham registado um agravamento dos casos como França, Espanha e Suécia.

Ryanair vai reduzir voos por causa do aumento de casos de covid-19 na Europa

Redação Esta redução de voos vai concentrar-se em países que tenham registado um agravamento dos casos como França, Espanha e Suécia.

A Ryanair vai reduzir o número de voo cerca de 20% durante os próximos dois meses. Tudo porque as reservas estão a reduzir"visivelmente" com o aumento do número de casos de coronavírus em muitos países europeus.

A companhia aérea de low cost vai cortar o número dos seus voos em 20%, em Setembro e Outubro. Esta redução de voos vai concentrar-se, especialmente, em países que tenham registado um agravamento dos casos como França, Espanha e Suécia. "As reservas antecipadas estão a reduzir-se significativamentos nos últimos 10 dias. Uma situação provocada pelo aumento de casos Covid em alguns países da UE", afirma em comunicado a companhia aérea .

O ressurgimento do vírus em vários países da Europa está a aprofundar a crise que a indústria aeronáutica enfrenta, uma vez que o aumento das restrições de viagem atrasa a recuperação desta indústria.

Por causa da redução dos voos, as acções da Ryanair caíram 3,4% na segunda-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.