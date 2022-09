A informação foi avançada pelo CEO da Ryanair na Alemanha, Andreas Gruber. Em causa está o encarecimento do combustível.

"Mais 40 ou 50 euros". Ryanair quer aumentar preços nos próximos cinco anos

A companhia aérea low-cost Ryanair quer aumentar os preços dos voos devido ao encarecimento do combustível. "O preço médio de um bilhete Ryanair deverá aumentar entre 40 a 50 euros nos próximos cinco anos", adiantou o CEO da Ryanair na Alemanha, Andreas Gruber, à DPA.

Atualmente, a empresa cobre os preços crescentes do petróleo com negócios relacionados com instrumentos financeiros e compra querosene barato em stock, mas não é possível amortecer completamente a subida dos preços do combustível, disse Gruber, que é também o CEO da Laudamotion, subsidiária da Ryanair.

Entretanto, a companhia aérea acredita estar em vantagem em relação aos concorrentes mais caros durante a crise económica. "Na recessão, mais pessoas irão prestar atenção ao preço dos bilhetes", disse Gruber.

Empresa espera 166 milhões de passageiros em 2022

Gruber não acredita que viajar de avião tenha perdido a sua atratividade apesar do caos do verão com sucessivos cancelamentos de voos, longas filas nos balcões e bagagem perdida. "Vemos uma grande ansiedade em relação às viagens de férias."

Relativamente ao manuseamento da bagagem, a Ryanair, como companhia aérea com ligações ponto a ponto, também tem claras vantagens sobre os fornecedores de rede com hubs.

A Ryanair já ultrapassou a queda no número de passageiros durante a pandemia. No atual ano financeiro (abril de 2022 a março de 2023), a Ryanair transportará 166 milhões de passageiros na Europa, 115% do nível anterior à crise de covid-19 (149 milhões). Segundo Gruber, o número de passageiros deverá aumentar para 185 milhões no próximo ano financeiro e, em 2026, chegará aos 225 milhões.

No entanto, na Alemanha, a Ryanair ainda não compensou as perdas pandémicas. De acordo com Gruber, a low-cost espera 14,7 milhões de passageiros no país no atual ano financeiro, cerca de um terço menos do que em 2019/2020 com 21 milhões. "Estamos constantemente a trabalhar para colmatar esta lacuna e vemos aqui um grande potencial".

Companhia concentra-se em aeroportos regionais

A Ryanair opera 25 aeronaves em sete bases na Alemanha e voa para mais seis aeroportos. Devido às taxas mais baixas, a companhia aérea concentra-se em aeroportos regionais como Baden-Baden, Nuremberga ou Memmingen, em vez de se concentrar em metrópoles. "Estamos constantemente em conversações com os atuais e potenciais novos parceiros aeroportuários para atingirmos um maior crescimento", referiu Gruber.

A Ryanair vai ficar no Aeroporto Hahn Hunsrück, que foi vendido ao grupo de investidores Swift Conjoy após a falência recente. "Tivemos conversações com os novos proprietários e assumimos um compromisso claro com o aeroporto", revelou o CEO da companhia aérea.

A Ryanair estacionou dois aviões em Hahn e irá servir 23 rotas a partir do aeroporto no próximo inverno. Andreas Gruber não excluiu a hipótese de uma expansão.

Um regresso ao aeroporto de Frankfurt am Main, que a Ryanair deixou na primavera devido a uma disputa sobre as taxas de descolagem e aterragem, não está a ser considerado, disse Gruber.

"Um compromisso com Frankfurt não faz atualmente qualquer sentido", disse o responsável.

Anteriormente, o gestor não tinha excluído categoricamente um regresso à cidade dentro de alguns anos.

