Ryanair condenada a pagar três milhões de euros devido a cobrança de bagagem de mão

Companhia aérea Wizz Air também vai pagar um milhão de euros pela política controversa de bagagem de mão. Multa é da autoridade da concorrência italiana.

A companhia aérea Ryanair foi ontem multada pela autoridade da concorrência italiana ao pagamento de uma multa de três milhões de euros devido à política de cobrança de bagagem de mão. A companhia húngara Wizz Air também vai pagar um milhão de euros pelas mesmas razões.

Desde 1 de novembro do ano passado, ambas as companhias mudaram a sua política de bagagem de cabine e passaram a cobrar aos passageiros o transporte de pequenas malas a bordo, com exceção de carteiras mais pequenas que podem ser transportadas gratuitamente debaixo dos assentos. Os preços variam entre os 5 e os 25 euros por peça.

O regulador italiano considera agora esta política "não transparente". À luz da lei da concorrência italiana, a prática, considerada "imprópria", induz o consumidor em erro quanto ao preço do bilhete já que não inclui na tarifa básica o preço de um serviço "essencial" que é utilizado pela maioria dos consumidores.

"A pesquisa demonstrou que viajar com um grande volume de bagagem de mão é um dos hábitos de consumo de quase todos os passageiros", escreve a autoridade em comunicado.



Da mesma forma, práticas como esta geram inadvertidamente receitas adicionais e permitem reduzir os custos de combustível, elementos cruciais no modelo de negócios de uma companhia aérea de baixo custo.

As duas companhias têm agora 60 dias para adotarem medidas que estejam alinhadas com a lei da concorrência italiana. O caso foi incialmente aberto pela federação italiana dos consumidores, Antitrust, que exigiu às duas companhias a suspensão desta prática em outubro passado, na altura sem sucesso. O regulador italiano vem agora dar razão aos consumidores.

Na altura em que introduziu a cobrança de bagagem de mão, a Ryanair argumentou que a medida tinha como objetivo reduzir os atrasos nos embarques de passageiros e incentivar mais pessoas a fazer o check-in online. Também a Wizz Air reiterou que a sua política era "transparente" e "justa".

Uma associação de consumidores espanhola, a Facua, também reclamou sobre esta prática em agosto passado, dizendo que esta disposição viola a lei espanhola de segurança da aviação. De acordo com os regulamentos do país, as empresas de transporte são obrigadas a autorizar o transporte de bagagem de cabine gratuitamente na cabine.



A empresa low-cost tem estado envolvida em várias polémicas desde o último ano, entre elas a greve do pessoal de cabine e processos abertos por passageiros. Em janeiro passado, foi condenada pela justiça luxemburguesa ao pagamento de uma indemnização a dois passageiros que viram os seus voos cancelados no verão de 2018. A Ryanair opera em doze rotas a partir do Grão-Ducado, sendo que a partir de outubro de 2019 acrescerá um novo destino.

