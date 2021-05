O tráfego de passageiros recuou 81%, para apenas 27,5 milhões de pessoas, no último ano fiscal.

Ryanair com prejuízo recorde de 815 milhões de euros no último ano

Ana Patrícia CARDOSO O tráfego de passageiros recuou 81%, para apenas 27,5 milhões de pessoas, no último ano fiscal.

A pandemia de covid-19 gerou uma crise sem precedentes para as companhias afetou as companhias aéreas e a Ryanair não é exceção.

No relatório anual divulgado nesta segunda-feira, a companhia aérea irlandesa anunciou um prejuízo recorde de 815 milhões de euros no ano que terminou a 31 de março, com uma quebra de tráfego na ordem dos 81%, para apenas 27,5 milhões. É uma descida abrupta quando comparada com um lucro de mil milhões de euros no ano anterior (que terminou em março de 2020, altura em que a pandemia se tornou global), refletiu a própria companhia.

O presidente executivo da Ryanair, Michael O'Leary, revelou que todas as previsões apontavam para um valor maior, 834 milhões de euros, "mas ainda é uma perda traumática para uma companhia aérea que obteve lucros consistentemente ao longo de 35 anos de história", concluiu.

Este situação levou o grupo a reduzir custos, nomeadamente através de uma redução de salários e da revisão da encomenda do Boeing 737: passou de 135 para 20 aviões, com o objetivo final de "minimizar a perda de empregos". A crise levou também a Ryanair a encerrar a unidade no aeroporto de Frankfurt-Hahn, Alemanha, em novembro de 2020.

O presidente garante, no entanto, que já entraram na "fase de recuperação", uma vez que as reservas a triplicarem para 1,5 milhões por semana, desde abril, altura em que se começaram a aliviar as restrições de circulação devido à covid-19.

No entanto, os resultados deste ano vão manter-se aquém da história da maior low-cost europeia, uma vez que o tráfego deve permanecer numa faixa de 80 a 120 milhões de passageiros para o ano, o que é um valor baixo se olharmos para os quase 150 milhões registados no último ano antes da pandemia.

A empresa irlandesa conta, em particular, com "a implantação da vacinação na União Europeia " para conseguir a sua recuperação económica.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.