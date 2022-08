Michael O’Leary, presidente da companhia low cost, justifica a decisão com a subida dos preços da energia agravados pela guerra na Ucrânia. Os valores vão subir nos próximos cinco anos.

Aviação

Ryanair avisa que acabou tempo dos voos a 10 euros

Lusa Michael O’Leary, presidente da companhia low cost, justifica a decisão com a subida dos preços da energia agravados pela guerra na Ucrânia. Os valores vão subir nos próximos cinco anos.

O presidente executivo da Ryanair, Michael O’Leary, avisou hoje que o tempo dos voos a 10 euros acabou, devido à subida dos preços da energia, que se acelerou com a guerra na Ucrânia.

“Acho que não haverá voos a 10 euros, porque os preços do petróleo estão muito mais altos, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. […] Acho que não vamos ver esses preços nos próximos anos”, disse o responsável da companhia aérea irlandesa, em entrevista à BBC Radio 4.

As transportadoras aéreas de baixo custo, como a Ryanair ou a sua concorrente britânica Easyjet, revolucionaram a aviação nos últimos vinte anos, reduzindo os preços e levando a um crescimento das viagens curtas.

Greves na Ryanair durante os próximos cinco meses Greves em junho e julho levaram ao cancelamento de mais de 300 voos da Ryanair, com origem ou destino nos aeroportos espanhóis.

Segundo Michael O'Leary, as tarifas médias dos bilhetes na Ryanair deverão aumentar cerca de 10 euros, para 50 euros por trajeto, nos próximos cinco anos.

O responsável disse, no entanto, acreditar que a procura por viagens aéreas vai continuar e que, mesmo com as restrições orçamentais dos consumidores, as transportadoras de baixo custo vão “sair-se bem”.

Na mesma entrevista, O’Leary protestou ainda contra o ‘Brexit’, que reduziu o acesso de trabalhadores europeus ao Reino Unido, onde anteriormente mantinham centenas de milhares de empregos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.