Ryanair admite perdas de quase mil milhões de euros em 2021

Ana TOMÁS Só no último trimestre de 2020, a companhia área low-cost sofreu perdas de 306 milhões de euros e uma queda de 78% do tráfego

A Ryanair revelou, esta segunda-feira, 1 de fevereiro, perdas de 306 milhões de euros, no último trimestre de 2020, que comparam com um lucro de 88 milhões de euros, no mesmo período. Mas o cenário pode ser pior, com a companhia low-cost a estimar perdas que podem chegar aos 950 milhões de euros, ao longo de 2021.

Os últimos três meses do ano passado foram de prejuízo, com o tráfego a cair 78%. E nem mesmo o período das férias de Natal e Ano Novo foi suficiente para recuperar, tendo mesmo sido registada um agravar da situação com as medidas restritivas que alguns países, como o Reino Unido, impuseram nessa altura para travar o aumento de contágios de covid-19.

"O tráfego de Natal e Ano Novo foi severamente afetado pelas proibições de viagens impostas a curto prazo por muitos governos da UE nos dias 19 e 20 de dezembro. Com estas proibições de voo, e restrições de viagem, o grupo viu o tráfego cair 83% em dezembro para apenas 1,9 milhões de passageiros", refere a Ryanair em comunicado.

No conjunto do terceiro trimestre, refere o relatório no comunicado da Ryanair, as receitas "caíram 82% para 0,34 mil milhões de euros", enquanto o tráfego diminuiu 78% para 8,1 milhões de passageiros.



A companhia aérea antevê que as quebras continuem até à Páscoa, como já tinha anunciado no início de janeiro. Um cenário que é agravado com o aumento da proporção de casos relacionados com as novas estirpes do vírus e que já levaram à suspensão de voos entre vários países da Europa e ao encerramento de fronteiras.

"A Ryanair estima que os mais recentes lockdowns e o requisito de teste covid antes da chegada reduzam materialmente os horários de voo e o tráfego até à Páscoa. A previsão de tráfego do grupo para todo o ano foi assim reduzida para 'entre 26 a 30 milhões' de passageiros".

A companhia aérea admite que ao longo de 2021 as perdas possam atingir os 950 milhões de euros.

"Devido às incertezas e constantes mudanças das restrições de viagem face à covid-19, aos bloqueios governamentais europeus, ao calendário de lançamento de vacinas em toda a União Europeia e a uma perspetiva muito curta das reservas, estamos a prever, cautelosamente, uma perda líquida entre 850 milhões e 950 milhões de euros", em 2021.

Apesar disso, o grupo espera que, com a evolução do processo de vacinação e o progressivo controlo da pandemia, ter "uma base de custos muito mais baixa e um balanço sólido", para poder manter tarifas mais baixas, ao mesmo tempo que pretende usar "aeronaves de menor custo para capitalizar as muitas oportunidades de crescimento que estarão disponíveis em todos os mercados em toda a Europa". Para isso, a Ryanair conta aproveitar as rotas onde as companhias aéreas concorrentes reduziram substancialmente a sua capacidade ou deixaram de operar.









