O anúncio foi feito pelo presidente executivo da Gazprom, Alexei Miller, que destacou que, até agosto, o volume de fornecimento de gás à China aumentou 60%, face ao período homólogo.

Energia

Rússia projeta novo gasoduto para a China

Lusa O anúncio foi feito pelo presidente executivo da Gazprom, Alexei Miller, que destacou que, até agosto, o volume de fornecimento de gás à China aumentou 60%, face ao período homólogo.

A Rússia está a projetar um novo gasoduto para a China, depois da Gazprom ter assinado com a China National Petroleum Corporation (CNPC) um acordo para o fornecimento de 10.000 milhões de metros cúbicos (m3) de gás por ano.

O anúncio foi feito pelo presidente executivo da Gazprom, Alexei Miller, que destacou que, até agosto, o volume de fornecimento de gás à China aumentou 60%, face ao período homólogo.

Europa fica três dias sem o gás russo A Gazprom anunciou esta quarta-feira que tinha "totalmente" suspenso o fornecimento de gás para a Europa através do Nord Stream.

“Sabemos que o mercado chinês é o mais dinâmico do mundo e, nos próximos 20 anos, o aumento do consumo de gás na China representará 40% do aumento do consumo global de gás”, afirmou Miller, citado pela agência EFE, durante uma conferência dedicada ao dia dos trabalhadores da indústria do petróleo e gás.

Novo contrato para a rota "Extremo Oriente"

Assim, referiu que foi assinado um novo contrato de fornecimento de gás para a China, uma rota denominada como “Extremo Oriente”.

Quando o gasoduto atingir a sua capacidade máxima, o volume de fornecimento de gás russo para a China aumentará em 10.000 milhões de m3 anuais, ao longo de 25 anos.

A isto somam-se os 38.000 milhões de m3 que a russa Gazprom vai enviar para a China, durante três décadas, através do gasoduto ‘Force of Siberia’.

Miller disse ainda que a Rússia está constantemente a aumentar os fornecimentos à China, via gasoduto ‘Force of Siberia’, onde bateu vários recordes diários de entregas.

Gazprom vai suspender completamente entregas de gás ao grupo francês Engie Em causa estará o não pagamento de todas as entregas feitas em julho. Suspensão entra em vigor já na quinta-feira.

No entanto, a procura global sofreu uma quebra de 40.000 milhões de m3 entre janeiro e agosto.

Deste valor, 30.000 milhões de m3 foram atribuídos à União Europeia, que tenta reduzir a sua dependência energética da Rússia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.