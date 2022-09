As autoridades russas não descartam mais aumentos no preço do gás na Europa devido às políticas "míopes" da UE que, na sua opinião, levam ao colapso do mercado de energia no Velho Continente

Guerra da energia

Rússia alerta que preços do gás podem subir ainda mais

No programa “Moscovo.Kremlin.Putin” do canal de televisão público Rossía-1, tanto o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, como o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, responsável pelas questões energéticas, asseguraram que a suspensão indefinida do fornecimento de gás através do Nord Stream não é responsabilidade da Gazprom.

"Se os europeus tomarem uma decisão absolutamente absurda de se recusarem a reparar o seu equipamento, ou melhor, o equipamento que pertence à Gazprom, mas que, segundo o contrato, devem reparar, não é culpa da Gazprom, é culpa dos políticos que tomaram a decisão sobre as sanções", acrescentou.

Gazprom mantém o gasoduto crucial para a Europa fechado A reabertura do gasoduto estava prevista para sábado, após a manutenção. Mas numa mudança de última hora, a empresa disse que tinha sido encontrado um problema técnico e que o gasoduto não poderia voltar a funcionar até ser reparado.

Novak, tal como Peskov, não descartou mais aumentos no preço do gás na Europa devido às políticas "míopes" da UE que, na sua opinião, levam ao colapso do mercado de energia no Velho Continente.

"A política míope leva à situação a que estamos a assistir de um colapso nos mercados de energia da Europa. E este não é o limite, porque ainda estamos na estação quente, ainda temos o inverno pela frente e há muitas coisas imprevisíveis", avisou.

