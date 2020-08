As receitas publicitárias do Grupo RTL caíram 40%, embora o número de assinantes das plataformas de streaming tenham disparado 45%.

RTL "compensa" quebras publicitárias com os serviços streaming

As receitas publicitárias do Grupo RTL caíram 40%, embora o número de assinantes das plataformas de streaming tenham disparado 45%.

No balanço dos últimos seis meses, a RTL destaca perdas importantes e mostra que, dificilmente, chegará aos 443 milhões de lucro do ano passado.

Embora, o Grupo tenha sofrido uma forte queda nos lucros no primeiro semestre do ano com a queda das receitas de publicidade na ordem dos 40%, os assinantes das suas actividades de streaming sofreram uma explosão de 45%.

Entre janeiro e junho, a RTL registou um rendimento líquido de 156 milhões de euros em comparação com os 443 milhões do ano passado.

Como resultado da quebra nas receitas de publicidade em toda a Europa, a empresa sofreu uma queda de 28,3% nas receitas no segundo trimestre (1,186 mil milhões de euros) e uma queda de 16,4% (2,652 mil milhões) durante os seis meses no seu conjunto.

Em comunicado, o CEO Thomas Rabe afirma que metade da perda no volume de negócios de Abril a Junho foi compensada por reduções de custos.

Segundo o Paperjam, o Grupo também acredita ter ganho quota de mercado em publicidade e audiência em comparação com os seus concorrentes em França, Alemanha e Países Baixos.

