RTL belga está de volta a casa

Depois de 30 anos de afastamento, a RTL Bélgica volta a ser integrada no Grupo com sede em Kirchberg.

A RTL Bélgica voltou ao Luxemburgo, depois do Grupo com sede no bairro das instituições europeias ter anunciado a compra de 34% do capital da empresa, detida desde 1985 pela pela Audiopresse SA, uma empresa comum entre os três principais grupos de media da Bélgica, nomeadamente o Rossel, o IPM e o Mediahuis, que se tornou recentemente no novo acionista maioritário do grupo Saint-Paul Luxembourg.

Trinta anos depois da guarda partilhada, a RTL belga volta assim a ser detida integralmente pelo grupo luxemburguês. Embora o montante da transação não tenha sido divulgado, justifica-se pela estratégia do grupo de "consolidar as nossas empresas de radiodifusão europeias sempre que surjam oportunidades atrativas". A "rádio-televisão" de Kirchberg disse que queria continuar "a investir na RTL Bélgica e a impulsionar a transformação da empresa, nomeadamente através de investimentos em streaming, tecnologia de publicidade e dados".

Citada pela imprensa do país vizinho, a Audiopresse SA afirma estar consciente de que "no contexto atual da transformação digital dos meios de comunicação, (...) é crucial para um acor do tamanho do 'Grupo RTL' procurar desenvolver toda a colaboração industrial apropriada entre as suas várias empresas subsidiárias".

Na prática, isto resultará numa aquisição total das ctividades tanto dos canais de televisão - RTL Bélgica, RTL-TVI, Club RTL e Plug RTL - como das estações de rádio. Nomeadamente Bel RTL, Contacto Rádio e Casa da Moeda. A RTL Bélgica também opera o serviço de streaming RTL Play e o site de informação RTLInfo.be

