É o ano em que um estudo do Fórum Económico Mundial prevê que mais de metade do trabalho do planeta seja feito por máquinas inteligentes.

Robots vão ultrapassar humanos em 2025

É o ano em que um estudo do Fórum Económico Mundial prevê que mais de metade do trabalho do planeta seja feito por máquinas inteligentes.

Cerca de 52% das tarefas executadas no mundo do trabalho serão feitas por máquinas inteligentes no ano de 2025, prognostica um estudo do Fórum Económico Mundial. Esta ultrapassagem dos robots em relação aos humanos está prevista para a próxima meia dúzia de anos: atualmente apenas 29% das tarefas laborais são executadas por máquinas munidas de inteligência artificial, prevendo-se que em 2022 esse número chegue já a 42%.

Segundo o estudo, esta ultrapassagem não será negativa do ponto de vista do emprego: está previsto a destruição de 75 milhões de postos de trabalho com a robotização, mas essa destruição de emprego será compensada pela criação de 133 milhões de novos postos de trabalho, o que significará a criação líquida de 58 milhões de empregos.



O estudo chamado "The Future of Jobs 2018", baseou-se num inquérito aos diretores de recursos humanos e aos principais gestores de empresas em 12 setores de 20 economias. Resta saber se é possível alguém prever essa mudança com segurança.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.