Após várias horas de conversação, os três campos partiram sem anunciar qualquer acordo. As negociações "mal começaram" esta terça-feira, segundo o Primeiro-Ministro, "começarão realmente na quarta-feira".

Reunião dos parceiros sociais sobre energia sem acordo. Bettel fala em "situação sombria"

O Governo, sindicatos e empresários reuniram-se esta terça-feira na chamada "tripartida" no castelo de Senningen no sentido de encontrarem soluções para enfrentar o aumento dos preços da energia, mas a reunião irá prolongar-se até amanhã, quarta-feira.

A reunião foi convocada pelo próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel devido à atual forte pressão inflacionista, que tem trazido aumentos recorde nos preços da energia.

Após várias horas de conversação, os três campos partiram sem anunciar qualquer acordo, avança a RTL. As negociações "mal começaram" esta terça-feira, segundo o Primeiro-Ministro, "começarão realmente na quarta-feira".

Xavier Bettel anunciou ainda que um conselho governamental terá lugar na quarta-feira de manhã. Os membros do governo terão então a oportunidade de se consultarem mutuamente antes de regressarem à mesa de negociações.

Empresas duramente atingidas pelo aumento dos preços da energia

A situação não é fácil. Em entrevista à RTL, Xavier Bettel falou mesmo numa "situação sombria" que vivem as empresas do país, uma vez que foram duramente atingidas pelo aumento dos preços da energia.

"Em primeiro lugar, era vital saber como estavam as empresas e os trabalhadores do país. Não vos escondo que a situação é bastante sombria. O aumento dos preços da energia e as dificuldades de abastecimento tiveram um impacto nas empresas e os trabalhadores estão preocupados", disse Xavier Bettel.

Após duas rondas de debates - este foi o segundo -, os membros do governo, sindicatos e representantes dos empregadores separaram-se para "se consultarem mutuamente". Por volta das 18:15, os debates foram retomados no castelo de Senningen, mas não houve informações sobre propostas ou soluções apresentadas.

No entanto, sabe-se que a indexação dos salários e a "pressão inflacionária" estão no centro das discussões.

O Fundo Monetário Internacional considerou recentemente, que devido à crise atual, o Luxemburgo deveria realizar a indexação dos salários ao mesmo tempo que cria mais apoios financeiros para as pessoas mais vulneráveis.

OGBL opõe-se categoricamente à manipulação da indexação

Uma posição já apoiada pela Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL). Já a central sindical OGBL opõe-se categoricamente à manipulação da indexação, sublinhando que se isso acontecer o Governo estaria a ultrapassar a linha vermelha.

A inflação deverá ser outro ponto abordado pelos parceiros sociais. Atualmente fixada nos 5,5%, poderá acentuar-se devido à guerra na Ucrânia.

O Governo luxemburguês já anunciou um pacote de 75 milhões de euros para fazer frente à escalada dos preços da energia, impulsionada também pela invasão militar russa da Ucrânia.

O objetivo é ajudar as famílias mais necessitadas. Entre as medidas está a atribuição de um subsídio de energia para além do "subsídio de vida cara" (AVC, na sigla francesa), este último que já teve um aumento a partir de janeiro de 2022.

Déi Lénk contra mexida na indexação

O partido déi Lénk denunciou que a reunião iria servir para atacar o sistema de indexação salarial em vez de procurar soluções para fazer face à explosão dos preços de energia.

Num comunicado, o partido de esquerda lembra que a indexação é um mecanismo que serve para amortecer os efeitos da inflação, salvaguardando o poder de compra dos trabalhadores e a manutenção de grande parte das prestações sociais.





Os responsáveis falam ainda em "ataques incessantes" do patronato contra a indexação, quando a taxa de inflação aumenta. E defendem que é altura de reforçar a indexação e não de manipular este mecanismo, sob pena de abrir caminho a aumentos de lucros.

Nesse sentido, o partido propõe, entre outras medidas, a inclusão do imposto sobre o carbono na indexação, 100 a 200 euros mensais de apoio para famílias (segundo a composição do agregado familiar) e um escalonamento dos preços energéticos segundo critérios sociais.





