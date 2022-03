O primeiro-ministro, Xavier Bettel vai esta quinta-feira à tarde ao Parlamento falar aos deputados sobre as propostas do Executivo, e já afirmou que o Governo vai assumir as suas responsabilidades.

Crise da energia

Reunião do Governo e parceiros sociais sem acordo

O Governo e os parceiros sociais não chegaram na quarta-feira à noite a um acordo de todas as partes na reunião da tripartida. A central sindical OGBL rejeitou o pacote de medidas apresentado pelo Executivo, nomeadamente a indexação única dos salários este ano, que entra em vigor a 1 de abril.

Segundo a presidente do sindicato, Nora Back, à saída do encontro, a central está em desacordo com as propostas apresentadas pelo Governo para conter a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia.

Já os sindicatos LCGB e CGFP mostraram-se favoráveis às medidas, tal como os empresários luxemburgueses.

A indexação dos salários, a redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e na gasolina, o congelamento do valor das rendas e o ajuste do subsídio ao pagamento das rendas são algumas das medidas apresentadas na semana passada pelo Executivo.

O Governo antecipou o encontro de quinta-feira para ontem à noite. O primeiro-ministro, Xavier Bettel vai esta quinta-feira à tarde ao Parlamento falar aos deputados sobre as propostas do Executivo, e já afirmou que o Governo está pronto para assumir as suas responsabilidades.

No total, as propostas para estancar a crise energética elevam-se a 830 milhões de euros, sendo que 225 milhões são destinados para as empresas.



