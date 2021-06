A criação de novas empresas diminuiu no ano passado no Luxemburgo, muito devido à pandemia.

Criação de empresas caiu em 2020 mas a retoma é acentuada no início deste ano

Susy MARTINS

Os dados recentes do Registo das Empresas Luxemburguesas indica que há razões para otimismo, uma vez que se verifica uma recuperação na criação de empresas, com uma subida de 20% nos primeiros cinco meses de 2021.

A percentagem de novos empreendedores desceu de 10,2%, em 2019, para 8%, em 2020, segundo um estudo do Instituto Nacional da Estatística (Statec).

O trabalho foi levado a cabo no âmbito do programa internacional 'Global Entrepreneurship Monitoring' (GEM) e abrangeu vários países da União Europeia (UE).

A maioria (68%) das pessoas que tencionava criar uma empresa em 2020 declarou que a pandemia atrasou o seu projeto.

Mas não foi a pandemia que levou certas empresas à falência no ano passado e início deste ano. Segundo o estudo, apenas 12% dos empreendedores disseram que tiveram de fechar portas devido à crise sanitária. O Statec aponta o apoio do Estado às empresas como possível ‘travão’ no encerramento de empresas.

A publicação do Statec revela ainda que os empreendedores do Luxemburgo são mais motivados pelo desejo de independência profissional do que por necessidade financeira.



