Retoma da economia. Cenário sombrio na Horeca e comércio

Diana ALVES Segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec), a aguardada retoma da economia nacional não deverá acontecer antes do verão. Para já, os cenários são particularmente sombrios nos setores da Horeca e do comércio. Já nos ramos da indústria e da construção, parece haver alguma esperança.

No seu último boletim conjuntural, o Statec frisa que “uma retoma significativa dificilmente acontecerá antes do verão”. Em causa está o aumento das novas infeções pelo coronavírus em vários países europeus e as consequentes restrições sanitárias que, segundo o instituto, vão pesar na atividade económica neste início de 2021.

O Statec nota que, por cá, “as medidas restritivas são para já relativamente moderadas”, embora “a limitação dos ajuntamentos continue a penalizar determinadas atividades”. O instituto frisa também que o recurso ao teletrabalho continua a afetar as compras dos transfronteiriços.

Em absoluto desespero, os restaurantes levantam a voz Organizam-se vigílias, marcam-se manifestações, as campanhas em nome da reabertura de restaurantes, cafés e bares tomam conta das redes sociais. A última semana ficou marcada pelos protestos do setor da restauração no Luxemburgo. Histórias de quem se diz na luta pela sobrevivência.

Quanto a previsões – apesar de as próximas estimativas do Statec só serem publicadas em março –, o instituto diz que as perspetivas para os setores da Horeca e comércio são negativas quer para o quarto trimestre de 2020, quer para o primeiro deste ano.

Também o volume de negócios do ramo dos ‘serviços às empresas’ mostra uma contração anual de 10% em outubro e novembro de 2019.

Por outro lado, o Statec sublinha que a situação “parece favorável para os ramos da indústria, da construção, do transporte aéreo (apenas graças ao transporte de mercadorias) e dos serviços de informação e comunicação”.

Note-se que, no conjunto dos países da zona euro, o Produto Interno Bruto (PIB) progrediu no terceiro trimestre do ano passado, mas a segunda vaga de infeções pela covid-19 deverá fazer com que volte a contrair no último trimestre do ano.



