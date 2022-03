"Dois anos depois do início da pandemia muitos dos nossos estabelecimentos estão fortemente endividados", denuncia Jean- Claude Colbach, presidente da #DONTFORGETUS.

Efeitos da pandemia

Restauração com a corda na garganta

Madalena QUEIRÓS "Dois anos depois do início da pandemia muitos dos nossos estabelecimentos estão fortemente endividados", denuncia Jean- Claude Colbach, presidente da #DONTFORGETUS.

Há muitos restaurantes, cafés e bares em risco de fechar as portas e muitos outros "que já cessaram atividade". O alerta é da associação #DONTFORGETUS criada para sensibilizar para a situação grave em que vivem os estabelecimentos da Horeca que representa restaurantes, bares, discotecas, cafés e hotéis. "Os últimos três meses de exploração foram simplesmente catastróficos" num setor que consideram ser "uma das principais vítimas da pandemia", denuncia Jean-Claude Colbach, presidente desta associação.

Estes estabelecimentos foram "particularmente afetados do ponto de vista financeiro". O responsável por esta organização afirma que o "Estado tem a possibilidade de responder eficazmente às dificuldades económicas do setor, garantindo retroativamente as ajudas para compensar os custos fixos como foi acordado pela Comissão Europeia".



"Dois anos depois do início da pandemia muitos dos nossos estabelecimentos estão fortemente endividados", denuncia Jean- Claude Colbach. "Prometerem-nos muito ajudas, mas nos primeiros oito meses os donos dos estabelecimentos não receberam qualquer apoio para pagar as rendas que como se sabe no Luxemburgo são astronómicas", sublinha. É preciso "olhar para esse período e dar-nos ajudas para que possamos sobreviver, porque não é justo que fiquemos dez anos a pagar as dívidas que fizemos nos primeiros oito meses da pandemia, pela qual não somos responsáveis", acrescenta o responsável pela associação #DONTFORGETUS.

Agora a associação exige ao Governo que reponha esses montantes.

"Só no meu caso são 700 mil euros, mas muitos outros estabelecimentos endividaram-se em centenas de milhares de euros", revela Jean-Claude Colbach.

