Gasoduto iria ligar a Rússia à Alemanha. União Europeia estuda mais sanções concertadas ao regime de Putin que reconheceu na segunda-feira a independência dos territórios ucranianos separatistas pró-Rússia.

Tensão

Resposta à Rússia. Alemanha trava autorização do gasoduto Nord Stream 2

A Europa começa a posicionar-se após a decisão de Vladimir Putin em reconhecer a independência dos territórios separatistas pró-Rússia, Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

No dia em que a União Europeia discute as sanções a aplicar à Rússia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, antecipou-se e já anunciou a suspensão da autorização para o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha. "Sem essa certificação, o Nord Stream 2 não pode ser colocado a funcionar", disse Scholz em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin. O chanceler disse que o assunto seria "reexaminado" pelo governo alemão, avança a AFP.

O regresso dos falcões Já é tempo de se pensar a sério para que serve a NATO...

Scholz alertou que a decisão de interromper o gasoduto era apenas um passo "concreto" e que mais sanções poderão seguir-se. "Há também outras sanções que podemos introduzir se forem tomadas mais medidas, mas, por enquanto, é uma questão de fazer algo muito concreto", garantiu.

Já esta terça-feira o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, tinha exigido a interrupção "imediata" do projeto do gasoduto Nord Stream 2, após o Kremlin anunciar o reconhecimento da independência das regiões no leste deste país. Entretanto, Putin ordenou a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nestes territórios.

Gás natural sobe 7% para 77 euros por MWh A subida reflete a decisão de Vladimir Putin de reconhecer as autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk na Ucrânia oriental

A decisão pode ter um grande impacto na subida de preços do gás na Europa, tal como já aconteceu estaterça-feira.





