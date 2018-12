Os residentes no Luxemburgo têm o maior bem-estar económico da União Europeia (UE). De acordo com dados do Eurostat, o consumo per capita correspondia a 132% da média europeia.

Os residentes no Luxemburgo têm o maior bem-estar económico da União Europeia (UE). De acordo com dados do Eurostat, o consumo per capita correspondia a 132% da média europeia. No entanto, apesar de ser o valor mais elevado do bloco dos 28 Estados-membros, é o mais baixo desde 2005 no Luxemburgo. Isto é, os residentes têm reduzido o seu nível de vida. Em 2005, o bem-estar económico correspondia a 154% da média europeia.

O gabinete de estatística da União Europeia explica que o consumo per capita é uma medida do bem-estar das famílias. O indicador consiste nos bens e serviços consumidos pelos residentes, independentemente de terem sido pagos pelos próprios, pelo Estado - sob a forma de apoios públicos - ou por organizações sem fins lucrativos.

O país com o menor bem-estar económico é a Bulgária, em que o indicador corresponde a 49% da média da União Europeia.