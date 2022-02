Sondagem do BEI indica que 63% dos belgas pensam em comprar um veículo elétrico ou híbrido na próxima compra, 61% dos franceses pensam fazer o mesmo, enquanto entre os alemães esta intenção desce para os 52%.

Residentes do Luxemburgo menos inclinados para comprar carros elétricos do que vizinhos europeus

Henrique DE BURGO Sondagem do BEI indica que 63% dos belgas pensam em comprar um veículo elétrico ou híbrido na próxima compra, 61% dos franceses pensam fazer o mesmo, enquanto entre os alemães esta intenção desce para os 52%.

Os residentes do Luxemburgo têm menos propensão em comprar viaturas elétricas e híbridas do que os vizinhos europeus. Esta é a principal conclusão de uma sondagem do Banco Europeu de Investimento (BEI) sobre os comportamentos individuais e as medidas para combater as alterações climáticas.

Das pessoas entrevistadas, 51% dos residentes luxemburgueses indicam que vão optar por um veículo híbrido (31%) ou elétrico (20%) na próxima compra, enquanto 49% vão ainda optar por um veículo a gasolina ou gasóleo.

Quanto aos países vizinhos, 63% dos belgas pensam em comprar um veículo elétrico ou híbrido na próxima compra, 61% dos franceses pensam fazer o mesmo, enquanto entre os alemães esta intenção desce para os 52%.

Outra conclusão dá conta de que 56% das pessoas no Luxemburgo dizem ter em conta as alterações climáticas ao escolher um destino de férias.

Entre os jovens, 38% deles já compram roupa em segunda mão em vez de roupa nova. A percentagem aumenta para 70% quando os inquiridos acreditam que fazem o que está ao alcance para combater as alterações climáticas diariamente, mas que o mesmo não acontece com os seus concidadãos.



