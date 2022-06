O Luxemburgo possui o mais elevado consumo individual per capita da UE, mais 63% do que consomem os portugueses em bens e serviços.

Residentes do Grão-Ducado são os maiores consumidores da Europa

Paula SANTOS FERREIRA O Luxemburgo possui o mais elevado consumo individual per capita da UE, mais 63% do que consomem os portugueses em bens e serviços.

O Luxemburgo volta a ser o país europeu com maior consumo individual real (AIC, na sigla em inglês) per capita, da Europa, um indicador que avalia o bem-estar material das famílias, revela o Eurostat.

O AIC per capita dos residentes no Grão-Ducado é de 146%, o mais alto acima da média europeia, mais 46% e o único superior a 25%. Dinamarca, Alemanha e Países Baixos detém a seguir ao Luxemburgo o maior nível de consumo individual per capita de bens e serviços, indicador calculado através das estimativas sobre paridades de poder de compra para 2021.

Já o consumo individual dos portugueses encontra-se 17% abaixo da média comunitária, e com uma diferença de 63% para o Luxemburgo.

Quanto aos países vizinhos do Grão-Ducado também se encontram todos acima da média comunitária, mas distantes do consumo no Luxemburgo. Os alemães consomem mais 20% do que a média da EU, os belgas mais 15%, os franceses mais 11% e os Países Baixos, mais 17%.

Na União Europeia o AIC per capita varia entre 63% da Bulgária, o mais baixo e os 146% do Luxemburgo.

Luxemburgo com maior PIB per capita

O Eurostat comparou também o PIB per capita dos europeus e mais uma vez, o Luxemburgo lidera a tabela com 277% de PIB por habitante.

Contudo, “o elevado PIB per capita do Luxemburgo deve-se, em parte, à grande percentagem de trabalhadores transfronteiriços do país. Embora contribuam para o PIB, estes trabalhadores não são considerados como parte da população residente que é utilizada para calcular o PIB per capita”, explica o Eurostat, gabinete de estatísticas europeu. O PIB per capita português é de 74%, abaixo da média, portanto, em 2021.

