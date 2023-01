O Fundo de Compensação da Segurança Social prepara-se para o aumento da procura devido ao envelhecimento da população.

Reservas do fundo de pensões do Luxemburgo subiram quase 10%

John MONAGHAN O Fundo de Compensação da Segurança Social prepara-se para o aumento da procura devido ao envelhecimento da população.

As reservas do Fundo de Compensação da Segurança Social (FDC) aumentaram quase 10% em 2021 para 26 mil milhões de euros, revelou esta semana o ministro da Segurança Social, Claude Haagen, numa comissão parlamentar, numa altura em que o fundo de pensões se prepara para o aumento da procura devido ao envelhecimento da população.

As reservas da FDC aumentaram para 26 mil milhões de euros no final de 2021, em comparação com os 23,8 mil milhões de euros registados no ano anterior, e mais do que duplicaram em menos de uma década.

O rendimento líquido dos investimentos feitos pelo fundo de pensões nos próximos anos deverá ser ligeiramente superior a 4% até 2027, disse Haagen aos legisladores numa sessão à porta fechada da Comissão do Trabalho, Emprego e Segurança Social na quinta-feira, de acordo com um relatório da reunião publicado no site parlamento.

Contribuições terão de aumentar nas próximas décadas

Existem atualmente 120 empresas na lista negra de investimentos do FDC afirmou Haagen, uma vez que não se enquadram na política de investimento sustentável introduzida em 2010. Outras 180 empresas estão sob "estado de observação", acrescentou o ministro, o que significa que são consideradas suscetíveis de introduzir as melhorias necessárias para cumprir os critérios.

A Greenpeace Luxemburgo acusou anteriormente o governo de se envolver em ações de 'greenwashing', argumentando que o fundo de pensões reivindicou investimentos responsáveis quando na realidade investiu milhões em combustíveis fósseis. A Greenpeace afirmou que o Fundo de Compensação investiu mais de meio milhar de milhão de euros em empresas de petróleo, gás e carvão como a Shell, BP, Total e Chevron em 2019.

As reservas do fundo de pensões do Luxemburgo poderão esgotar-se até 2047 e as contribuições terão de aumentar nas próximas décadas para fazer face ao envelhecimento da população, alertou Haagen no ano passado. O número de pessoas a reclamar pensões aumentou em mais de um quarto entre 2013 e 2020.

"O nosso regime geral de seguro de pensão é financeiramente sólido e continuará a sê-lo nos próximos anos", referiu o governante em abril. "Mas a evolução demográfica é semelhante à de muitos outros países e o crescimento do emprego não será capaz de compensar esta evolução indefinidamente."

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

