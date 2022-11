Difícil conciliação entre vida pessoal e profissional afasta trabalhadores do setor. Mas ADEM diz que está a melhorar.

ADEM

"Reputação da Horeca está a melhorar"

A reputação da Horeca está a melhorar. Quem o diz é Patrice Haas, da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).



Num vídeo divulgado pela ADEM sobre as tendências atuais do mercado de trabalho, Haas, do serviço 'Empregador' para a Horeca, destacou a atual falta de trabalhadores no ramo, reconhecendo que a "má imagem" do setor não tem jogado a favor das empresas.



Leia mais no artigo da Rádio Latina.





