Renovação do acordo coletivo para 466 funcionários dos centros comerciais Cora

Henrique DE BURGO

O conselho de administração do grupo Cora e os sindicatos OGBL e LCGB assinaram a renovação da convenção coletiva de trabalho, que abrange os 466 funcionários dos centros comerciais Cora Foetz e Cora City Concorde.

A nova convenção coletiva aplica-se com efeito retroativo desde 1 de janeiro de 2022 e vai vigorar até 31 de dezembro de 2024.

Entre as medidas negociadas, haverá uma nova tabela salarial para 10 categorias com 40 anos de carreira, um prémio mensal bruto que pode ir até aos 40 euros e a indexação do prémio “subsídio familiar”.

O acordo inclui ainda um aumento de 100% por hora para o trabalho ao domingo e a introdução de um prémio único de 240 euros durante o mês de dezembro de 2022, ligado à assiduidade.



