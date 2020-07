Arrendar um apartamento na cidade do Luxemburgo chega a ser praticamente o dobro do que arrendar em Londres. No ranking, onde até Differdange está à frente de Bruxelas,

Rendas no Luxemburgo são as mais caras da Europa

sUm relatório do conselho internacional Deloitte coloca a cidade do Luxemburgo no topo da lista das cidades mais caras para inquilinos na Europa. Analisados em 23 países e 63 cidades, os resultados não deixam margem para dúvida. Arrendar um apartamento na cidade do Luxemburgo chega a ser praticamente o dobro do que arrendar em Londres.

Com as rendas calculadas com o metro quadrado acima dos 30 euros, o Luxemburgo também supera Paris (28,3/m²), Oslo (25,8/m²) e Dublin (25/m²). Embora o preço por metro quadrado no centro da capital britânica esteja avaliado em 27 euros, basta sair da cidade para encontrar rendas calculadas com 12 euros por m2.

Num duplo recorde, a capital também cobra as maiores rendas da Europa em apartamentos novos, com 7.145 euros / m2. A título de comparação, a média francesa é de 4.523 euros/m2.

Ainda assim, se considerarmos cada cidade, Paris continua a ser a cidade mais cara a comprar com uma média de 12,863 euros / m2, em comparação com os 9,565 euros / m2 do Luxemburgo.

Arredores também estão acima da média

Com os preços da habitação no país a disparar em média, até 11% entre 2018 e 2019, as rendas praticadas nas cidades mais próximas da capital também ficam à frente das que são praticadas em várias capitais europeias. Lado lado com Amsterdão e Copenhaga, Esch-sur-Alzette e Differdange estão no top das 10 cidades mais caras para os inquilinos.

Esch (21,8 euros/m²) e Differdange (20 euros/m²) são mais caras por metro quadrado do que Bruxelas (11,8), e mesmo duas vezes mais caras do que Viena (9,9) ou Berlim (9,1).





