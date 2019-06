Em sentido inverso, as verbas enviadas pelos imigrantes em Portugal para os seus países de origem diminuíram.

Remessas dos emigrantes sobem 23,6% em abril para 357,6 milhões de euros

As remessas dos emigrantes aumentaram 23,6% em abril, para 357,6 milhões de euros, ao passo que as verbas enviadas pelos trabalhadores estrangeiros em Portugal caíram 15,4%, para 35,8 milhões de euros.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, hoje divulgados na página do regulador bancário, as remessas enviadas pelos portugueses a trabalhar no estrangeiro aumentaram de 289 milhões de euros, em abril do ano passado, para 357,6 milhões em abril deste ano, o que representa uma subida de 23,6%.

Em sentido inverso, as verbas enviadas pelos imigrantes em Portugal para os seus países de origem diminuíram de 42,4 milhões de euros em abril do ano passado para 35,8 milhões de euros, o que representa uma quebra de 15,4%.