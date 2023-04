A Câmara dos Ofícios lembra as regras e as datas das férias fixas dos trabalhadores do setor da construção.

Construção

Relembre as datas das férias coletivas

Diana ALVES A Câmara dos Ofícios lembra as regras e as datas das férias fixas dos trabalhadores do setor da construção.

São 15 ou 10 dias úteis, estão estipuladas na convenção coletiva do setor e abrangem milhares de trabalhadores. Há dois períodos anuais de férias fixas no setor da construção civil.



Numa nota divulgada na semana passada, a Câmara dos Ofícios lembra as regras das férias coletivas, disponibilizando também o calendário dos períodos de descanso dos trabalhadores em 2023.



Leia mais no artigo da Rádio Latina.

