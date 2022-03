Reino Unido sanciona o maior banco russo e Mastercard avança com bloqueio

O Governo britânico colocou hoje o maior banco russo, o gigante estatal Sberbank, na lista das entidades sujeitas às sanções económicas decretadas em resposta à invasão da Ucrânia. A Mastercard bloqueou operações financeiras para cumprir com sanções.

Lusa O Governo britânico colocou hoje o maior banco russo, o gigante estatal Sberbank, na lista das entidades sujeitas às sanções económicas decretadas em resposta à invasão da Ucrânia. A Mastercard bloqueou operações financeiras para cumprir com sanções.

O Governo britânico colocou hoje o maior banco russo, o gigante estatal Sberbank, na lista das entidades sujeitas às sanções económicas decretadas em resposta à invasão da Ucrânia.



Depois de ter visado várias instituições financeiras, na semana passada e, posteriormente, o banco central e o Ministério das Finanças russo, o Reino Unido anunciou na segunda-feira que iria congelar "nos dias seguintes" os bens de todos os bancos russos no país. Também a Mastercard bloqueou operações financeiras para cumprir com sanções.

A multinacional norte-americana de serviços financeiros Mastercard bloqueou várias instituições da rede de pagamentos para cumprir as sanções internacionais impostas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia.



Mastercad atribui 1,8 milhões de euros à Cruz Vermelha e Save the Children

A empresa, com sede em Nova Iorque, afirmou que vai continuar a trabalhar com os reguladores nos próximos dias para cumprir plenamente as obrigações em relação às sanções, à medida que estas evoluem.

"Dada a emergência que se está a desenrolar, estamos também a trabalhar com os nossos parceiros para dirigir o financiamento e a assistência humanitária onde possa ter maior impacto", acrescentou a empresa, em comunicado.

Por outro lado, a multinacional anunciou que vai atribuir dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros) a organizações não governamentais, como a Cruz Vermelha e Save the Children.

"A invasão pelas forças militares russas durante a última semana tem sido devastadora para o povo da Ucrânia. Os nossos pensamentos continuam a estar com as pessoas afetadas", acrescentou.

