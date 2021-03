De acordo com o ministro das Finanças, este é um dossier "complexo", pelo que qualquer modificação teria de ser levada a cabo só na próxima reforma fiscal.

Regime fiscal do teletrabalho não vai mudar

A alteração do regime fiscal do teletrabalho não está, para já, nos planos do Governo. Ouvido no Parlamento, para discutir duas moções do Partido Pirata sobre o trabalho a partir de casa, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, fez saber que, para o período 2020-2021, o Governo não equaciona alterar as regras fiscais que fixam as modalidades do teletrabalho no país.

De acordo com Gramegna este é um dossier "complexo", pelo que qualquer modificação teria de ser levada a cabo no âmbito da próxima reforma fiscal, adiada devido à pandemia. Perante os deputados da comissão parlamentar das Finanças, Gramegna frisou também que, desde o primeiro confinamento – que colocou milhares de trabalhadores em teletrabalho – não houve qualquer mexida nas regras fiscais relativas às despesas de deslocação, aos cheques-refeição ou aos subsídios de alimentação. Algo que, segundo o ministro, acabou por ser vantajoso para muitos trabalhadores.

A discussão sobre o assunto foi desencadeada por duas moções do Partido Pirata. O partido considera que trabalhar a partir de casa implica despesas suplementares que não são tidas em conta: gastos em eletricidade, aquecimento, internet ou material informático.

Numa das moções, o deputado Sven Clément reivindicava por isso alterações fiscais como por exemplo a possibilidade de dedução dos gastos relacionados com o home office para todos os trabalhadores nesse regime. Segundo argumenta Clément, atualmente os trabalhadores que possuem um escritório em casa têm direito a essa dedução, enquanto que os que improvisaram esse espaço noutra divisão da casa não podem beneficiar destas deduções.



O teletrabalho foi um dos temas que ganhou relevância com a pandemia. Recentemente, os deputados que integram a comissão parlamentar do Trabalho mostraram a intenção de criar uma subcomissão dedicada a esta questão.



