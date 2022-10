É o tema do momento: baixar o preço do gás e da eletricidade sem pôr em risco o abastecimento. Países admitem comprar gás em conjunto.

Conselho Europeu informal

Reduzir preços da energia? Todas as decisões no final do mês

Ao fim de dois dias na capital checa, quinta-feira com a primeira reunião da Comunidade Política Europeia, e esta sexta-feira com um Conselho europeu informal, os líderes da União Europeia comunicaram o que resultou destas 48 horas de encontros dentro do Castelo de Praga. Não há conclusões espetaculares, até porque, como sublinhou o anfitrião, o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, os conselhos informais têm como objetivo prosseguir discussões e falar abertamente entre todos “sem a pressão de tomar decisões”.

Essas decisões, sobretudo sobre como reduzir os preços da energia, que têm escalado desde o começo da invasão da Ucrânia, serão tomadas no Conselho Europeu em Bruxelas, marcado para o fim do mês. Até lá, a Comissão irá detalhar ainda mais as propostas já apresentadas e esta semana contidas num mapa que Ursula von der Leyen submeteu para apreciação.



Em relação à reunião inaugural da Comunidade Política Europeia (CPE), foi decidido que as próximas reuniões serão primeiro na Moldávia, depois em Espanha e a terceira será no Reino Unido. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu disse, na conferência de imprensa da tarde desta sexta-feira, que a concretização da CPE (segundo uma proposta de Emmanuel Macron) provou que há “uma unidade, numa altura em que o continente europeu e o mundo tanto precisam de unidade”.

Ursula von der Leyen salientou que a composição da CPE é significativa: “Aderiram 44 países e só isso mostra quanto a Rússia está isolada neste momento. Mas mostra também quão forte é o apoio à Ucrânia. Isto prova que os países europeus estão empenhados em garantir o direito internacional, a Carta das Nações Unidas e o estado de direito”.

Conselho Europeu desta sexta-feira: apoio à Ucrânia e energia

Na reunião dos 27 chefes de Estado e de governo que aconteceu ao longo desta sexta-feira, no Castelo de Praga, as discussões centraram-se em dois tópicos principais: apoiar a Ucrânia e resolver a profunda crise energética que a União Europeia vai enfrentar num futuro próximo.

Em relação à Ucrânia, os líderes concordaram em continuar a apoiar este país invadido “por todo o tempo que for necessário”, como sublinhou a presidente da Comissão. Von der Leyen sublinhou que o oitavo pacote de sanções contra a Rússia - proposto em resposta às ameaças de Putin de escalada nuclear e de mobilização geral de soldados na Rússia - foi quinta-feira assinado.

“Com a nossa mais alargada proibição de importação de mercadorias russas vamos causar dano nas receitas de Putin”, sustentou Von der Leyen. Além disso, os líderes voltaram a discutir aspetos como a reconstrução da Ucrânia do pós-guerra e como encontrar novas fontes de financiamento para suportar a tarefa gigante.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, salientou que há “uma vontade clara dos líderes de serem tomadas medidas conjuntas”. Isto embora não tenham sido adotadas medidas nem haja conclusões escritas (como é comum nestas reuniões informais, normalmente na capital do país que está a assumir a presidência rotativa da UE).

UE "está muito mais bem preparada para o inverno"

Esta união assumiu importância depois de vários líderes terem acusado Olaf Scholz de batota ao prometer um pacote de 200 mil milhões de euros para as empresas alemãs que enfrentam os elevados preços da eletricidade. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, terá mesmo avisado o chanceler alemão que esta medida poderia criar profundas distorções na competitividade justa entre as empresas do mercado único e que isso não seria uma boa ideia. E é contra estas iniciativas individualistas que Metsola, Von der Leyen e Michel se pronunciaram.

Von der Leyen salientou que sete meses depois da guerra, a União Europeia está muito mais bem preparada para o inverno. “No começo da guerra a nossa dependência do gás russo era de 41% e agora é de 7, 5%. Isso mostra o quanto progredimos”. Quanto ao aprovisionamento de reservas para o inverno, está neste momento em 90%, mais 15% do que comparado com o mesmo período do ano passado.

Mas apesar de os poços estarem preparados para a procura intensa dos próximos meses, já se fala agora do medo do inverno de 2023/2024, para o qual a incerteza é maior. Por isso, cresce entre os líderes a ideia de que a melhor solução para garantir uma quantidade suficiente de gás, é necessário que a UE crie uma plataforma de compra conjunta, que com o peso dos seus 27 países – sendo assim um comprador gigante - consiga adquirir no mercado internacional todos os metros cúbicos de gás de que precisa, a preços mais favoráveis.

Von der Leyen disse ainda que já está a ser negociado com os fornecedores “corredores de preços decentes” – uma expressão nova no léxico europeu – e que isso está a ser feito com fornecedores noruegueses.

A plataforma europeia de gás teria também a vantagem de evitar que os países europeus estivessem a competir uns contra os outros – quando compram energia no mercado –, fazendo com que os preços se elevem. A presidente do Parlamento Europeu, disse esta sexta-feira, à entrada da reunião, que defende a compra conjunta de gás e que isso seria uma forma importante de estancar a especulação nos preços. Roberta Metsola salientou ter a certeza que isto vai acontecer: “Estou otimista, porque no caso da covid fizemos o mesmo com a compra conjunta de vacinas”.

Outro aspeto salientado por Ursula von der Leyen foi a necessidade de se procurar fundos adicionais, que serão canalizados através do programa RePower EU, para que todos os países tenham os recursos necessários para investir em energias limpas. Acelerar a transição energética é também uma forma de ganhar soberania, uma vez que as energias verdes (eólica e solar) são produzidas em território europeu, defendeu

Proteger infraestruturas

O recente ataque aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico é visto por Ursula von der Leyen como um sinal do que está para vir por parte de Moscovo e a necessidade de proteger as infraestruturas críticas de sabotagem e ataques. “Temos que estar preparados para este tipo de ameaças”, defendeu.

Em relação a esta questão, Von der Leyen recordou que já foi criada – durante a presidência francesa - legislação sobre proteção de infraestruturas críticas e ciber segurança, que está prestes a entrar em vigor. E a proteção destas infraestruturas faz parte do acordo com a NATO.

