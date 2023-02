Uma hipótese apontada pelo ministro do Trabalho em entrevista à rádio 100,7.

Redução do tempo de trabalho pode abrandar desemprego

Reduzir o tempo de trabalho poderia abrandar o desemprego no Luxemburgo. Uma hipótese apontada pelo ministro do Trabalho, Georges Engel, em entrevista à rádio 100,7. Caso as pessoas trabalhassem menos horas por dia, isso iria criar mais postos de trabalho, o que, logicamente, iria reduzir o número de desempregados.



Mais de 40% dos trabalhadores querem trabalhar menos horas por semana Proporção de trabalhadores que gostaria de trabalhar menos horas por semana passou de cerca de 30% para mais de 40% entre 2018 e 2022.

Mas, antes de tomar qualquer decisão, o Ministério do Trabalho ordenou no verão passado a realização de um estudo sobre o impacto da redução do tempo de trabalho, que será levado a cabo pelo instituto socioeconómico LISER.

Estudo deverá estar concluído em abril

O estudo deverá analisar os efeitos da redução do tempo de trabalho nos países que adotaram essa medida e estimar o seu impacto no Luxemburgo caso este modelo seja introduzido.

Sem se pronunciar até agora sob que base horária essa redução poderia ocorrer, Geoges Engel refere apenas que não se opõe à possibilidade de reduzir o tempo de trabalho no país.

O estudo do LISER deverá estar concluído no mês de abril, seis meses antes das eleições legislativas de 8 de outubro.

