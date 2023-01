Redução do IVA em janeiro. Que impacto vai ter no bolso dos consumidores?

O Luxemburgo já tem a taxa de IVA mais baixa da União Europeia e, no início do ano, reduziu-a em 1%. No entanto, não é certo que esta redução seja notória para os consumidores.

Impostos

A fim de apoiar as famílias enfraquecidas pela crise energética e pela inflação, o Governo luxemburguês incluiu uma redução temporária do IVA no Pacto de Solidariedade 2.0, entre outras medidas. A taxa normal foi reduzida de 17% para 16% de 1 de janeiro, a taxa reduzida de 8% para 7% e a taxa intermédia de 14% para 13%.

Uns dias antes da entrada em vigor da redução de 1%, o Aldi Luxemburgo, que opera 18 lojas no país, anunciou que ia seguir a medida decidida pelo Executivo. "É uma escolha deliberada do Aldi aplicar esta redução do IVA em benefício direto dos nossos clientes", afirmou Pierre-Alexandre Rocour, diretor-geral da empresa em comunicado. Também nas lojas Cactus, as placas dos preços mostravam o novo preço de 2023, acompanhado do preço antigo (de 2022).

Quem esteja particularmente atento ao valor dos produtos pode ter decidido esperar para fazer as primeiras compras do ano só esta semana. No entanto, na maioria dos casos, a diferença é tão pequena que será pouco sentida nos bolsos dos consumidores.

Façamos as contas. Um por cento não é muito, mas é alguma coisa. Para uma compra que, sem esta medida, ascenderia a 150 euros, a redução fiscal baixa o preço para entre 148,61 e 148,72 euros - dependendo da taxa de imposto. Ou seja, uma redução de 1,39 euros no melhor dos casos.

No entanto, para sentir verdadeiramente esta redução teria de deixar fora do cesto jornais, revistas ou produtos alimentares - o que é difícil. Este tipo de produtos, assim como medicamentos e livros, mas também refeições em restaurantes e noites de hotel, pertencem ao grupo onde já se aplica a taxa de imposto muito reduzida, de 3%. E é a única das quatro taxas de IVA a não ser reduzida.

A medida do Governo pode assim ser sentida nas compras semanais se estas incluírem grandes quantidades de produtos de limpeza, uma vez que estes pertencem ao grupo das taxas médias e são, portanto, tributados a 13% em vez dos 14%, em 2023. Ou o sabão onde se aplica a taxa de imposto normal. Posto isto, não vale a pena esperar grandes poupanças na fatura final.

A medida surge também numa altura em que produtores e comerciantes estão a tentar transferir os custos adicionais para os clientes, de uma forma ou de outra, seja através de aumentos de preços ou pela redução das embalagens.

No caso, fica muito difícil saber se a redução fiscal tem um impacto no consumidor, a menos que se trate de uma compra importante, como uma nova cozinha ou um carro. Para um carro que custa 50.000 euros, a poupança é de 430 euros. Dependendo do veículo, pode ser poupança suficiente para um novo conjunto de pneus.

O Orçamento de Estado para 2023 prevê uma perda de receitas de 317 milhões de euros com a redução do IVA em 1% nas três categorias.

A organização de consumidores ULC acredita que o impacto da medida é limitado. Segundo o presidente da ULC, Nico Hoffmann, uma redução de 1% do IVA pouco fará para ajudar aqueles que necessitam de assistência.

"Pela sua própria natureza, esta medida não está isenta de riscos, sobretudo devido aos elevados custos para o Estado", acredita também Werner Haslehner, professor de direito fiscal internacional na Universidade do Luxemburgo.

"Como se pretende que esta seja apenas uma medida temporária, um aumento de preço só será adiado", acrescenta. De facto, quando os impostos voltarem às taxas normais, no início de 2024, podemos esperar um novo aumento de preços.

O resultado final é difícil de prever, no entanto, o Governo não dispõe de muitos mecanismos para combater de forma eficaz o aumento da inflação. "Não há muito que possa ser feito a curto prazo, especialmente no que diz respeito à tributação", explica Haslehner. "Os ajustes do imposto sobre o rendimento, por exemplo, levam muito mais tempo a ter um efeito comparável", explica.

Uma redução do IVA é, portanto, uma das poucas medidas de ação rápida com qualquer esperança de sucesso.

O Luxemburgo é já o país da UE com a taxa normal de IVA mais baixa. E no que diz respeito à taxa muito reduzida de 3%, o país está apenas atrás da França (2,1%). Na maioria dos Estados europeus existem apenas duas ou três taxas de imposto. E apenas uma na Dinamarca, de 25%.

A isto acresce o facto de a inflação no Grão-Ducado em novembro ter sido pouco menos de 6%, segundo o Statec, significativamente mais baixa do que no resto da UE, onde é em média superior a 10%.

Ainda assim, o Grão-Ducado foi um dos poucos países do bloco europeu a reduzir o IVA na sequência da crise energética e da inflação.

Outra exceção na Europa é Espanha, que há alguns dias anunciou a abolição total da taxa de IVA sobre os produtos alimentares básicos (4%), por um período de seis meses. É precisamente esta taxa que não é reduzida no Grão-Ducado, tal como explicado acima. Os dois países estão, portanto, a seguir estratégias diferentes, mas têm uma coisa em comum: também em Espanha, a inflação está muito abaixo da média europeia e é igual, 6%. Outra coisa que liga o Luxemburgo e Espanha é que ambos os países têm eleições parlamentares em 2023, e em anos de eleições as concessões fiscais podem constituir uma vantagem eleitoral.

Etiquetas de preço não devem ser alteradas

De acordo com a Câmara de Comércio, as lojas podem manter as etiquetas de preços com a antiga taxa de IVA, se a alteração for difícil ou muito cara do ponto de vista logístico.

Do ponto de vista do consumidor, a diferença só é visível no recibo ou fatura, devendo ser tida em conta a taxa reduzida de IVA. Neste caso, porém, a Câmara recomenda que os comerciantes informem os clientes na sua loja que os preços apresentados contêm as antigas taxas de IVA e que as novas taxas constam da fatura.