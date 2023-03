Como solteiro, Keten faz parte da classe 1 e é tributado a cerca de 14% do seu salário. Se fizesse parte da classe 2, seria tributado a 4%.

Economia 5 min.

Finanças

Redução de impostos dos solteiros volta ao Parlamento

Tiago RODRIGUES Quatro anos depois, a redução dos impostos dos solteiros volta a ir a debate público. O autor da petição que já reuniu as 4.500 assinaturas necessárias para levar o tema ao Parlamento acredita que os deputados estarão mais "recetivos".

O velho e polémico debate sobre a redução dos impostos dos solteiros vai voltar ao Parlamento. A petição pública n°2596, que reclama a "redução dos impostos salariais para pessoas solteiras", precisou de apenas três dias para ultrapassar as 4.500 assinaturas necessárias para levar o tema à Câmara dos Deputados.

Esta não é a primeira vez que o assunto é discutido publicamente. Em 2019, outra petição - n°1188, de Giancarlo Sartori - foi ao Parlamento, após reunir quase 7.000 assinaturas, reivindicando a redução de impostos para solteiros. O debate aconteceu no dia 25 de novembro de 2019.

O ministro das Finanças na altura, Pierre Gramegna, anunciou a intenção de introduzir "um novo escalão fiscal único e neutro", com uma "reforma fiscal moderna e adaptada ao século XXI". No entanto, a medida nunca chegou a avançar devido à pandemia da covid-19.

Em novembro de 2021, surgiu uma nova petição - n°2082, de Jacky Bordin - para tentar voltar a trazer o tema a debate público, mas desta vez não se conseguiu alcançar o número mínimo de assinaturas (reuniu 2985 durante 42 dias).

O autor da petição alegava que a taxa de impostos de uma pessoa solteira "é muito elevada em comparação com um casal ou uma pessoa de uma classe diferente da classe 1".

Impostos dos solteiros. Fiscalista ajuda a fazer as contas O Contacto convidou uma fiscalista a pegar na calculadora e fazer um exercício de matemática. Quanto é que paga de impostos um solteiro, afinal? E qual a diferença para uma pessoa casada?

O Luxemburgo é um dos países da União Europeia onde os solteiros pagam mais impostos. Em comparação com uma pessoa casada ou um casal, um solteiro pode pagar mais do que o triplo ao fim de um ano de trabalho. Uma diferença acima da média do grupo de nações ricas, de acordo com a OCDE.



Existem três classes: uma que identifica os solteiros ou divorciados (classe 1), outra para todos os solteiros ou divorciados com crianças a cargo ou viúvos há mais de três anos (classe 1A), e uma última para os contribuintes casados com ou sem crianças a cargo (classe 2).

Na altura em que a petição de Jacky Bordin estava ainda a recolher assinaturas, o Contacto questionou o Ministério das Finanças sobre uma possível previsão quanto à reforma fiscal – que incluía uma tributação individual obrigatória e um novo limiar – que foi adiada devido à crise sanitária.

Em resposta, o gabinete de comunicação refere que a petição que foi discutida em 2019 "resultou numa troca de ideias construtiva", mas que a pandemia "não só alterou muitos planos individuais, como também o planeamento orçamental, uma vez que não havia mais espaço para implementar a reforma fiscal planeada". A mesma fonte nota ainda que "os efeitos económicos da crise" ainda se faziam sentir e que "algumas consequências" não eram então previsíveis.

"Reabrir o debate é essencial"

A nova petição foi lançada a 18 de fevereiro com o objetivo de reduzir os impostos para pessoas solteiras. O autor da petição, Ardacan Keten, alega que "uma pessoa solteira paga tanto ou mais do que um casal casado" e que há "uma forma de injustiça que merece ser reexaminada e discutida de novo" no Parlamento. "Particularmente, no momento atual, com a inflação a continuar a aumentar e apesar das várias indexações previstas para este ano. A reforma desta tributação ao equivalente da classe 2 dará algum alívio à classe 1", acrescenta o peticionário.

Ardacan Keten é francês, tem 27 anos, vive em Thionville, na fronteira francesa, e trabalha como supervisor de obras em engenharia no Luxemburgo há cinco anos. O jovem decidiu apresentar a petição porque "a inflação continua a aumentar e, apesar das indexações salariais, isso não compensa necessariamente o aumento do custo de vida".

E dá como exemplo a sua conta de gás/eletricidade, que "aumentou 50% em relação ao ano passado". "Se somarmos todas as compras diárias, começa a tornar-se complicado. Portanto, hoje, reabrir o debate parece essencial", afirmou ao Contacto.

Ser solteiro paga imposto no Grão-Ducado A polémica não é de agora. As pessoas solteiras continuam descontentes com a diferença dos impostos em relação aos casados. A petição que foi a debate público em 2019 pouco veio alterar. O Ministério das Finanças admite que tinha planeado uma reforma fiscal, mas a pandemia alterou os planos. Uma nova petição pretende reacender a discussão e relançar o tema no espaço político.

Apesar da petição de 2019 não ter tido o resultado esperado, o francês está confiante de que, "no atual clima económico, os deputados estarão mais recetivos à situação dos que são tributados na classe 1".

Esta sexta-feira, haverá uma nova reunião da tripartida, que Keten irá tentar acompanhar o "melhor que puder, porque o tema da escala de impostos" fará parte da discussão. "Isto permitir-nos-á medir a temperatura sobre o assunto", prevê.

Como solteiro, Keten faz parte da classe 1 e, como tal, é tributado a cerca de 14% do seu salário, enquanto que se fizesse parte da classe 2, seria tributado a 4%. "Não estou aqui para culpar as pessoas casadas e não pretendo aumentar a sua taxa de impostos, mas quando um casal casado que ganha dois salários com despesas divididas por dois (renda, gás/eletricidade, etc.) é tributado menos, há uma forma de injustiça", argumenta.

A solução, na opinião do francês, é simples: "A tabela fiscal deveria ser revista e haver sim um imposto justo para todos, isso poderia eventualmente ser uma solução. Ou rever a percentagem de imposto para a classe 1".

Por agora, sabe-se apenas que o tema será novamente discutido na Câmara dos Deputados, quatro anos depois do último debate.

Será que desta vez a proposta da reforma fiscal será reconsiderada ou poderão a guerra, a inflação e a crise energética ser justificações para um novo adiamento da medida?

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.