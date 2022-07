Os novos montantes começam a ser aplicados a 1 de agosto. Se recebe este subsídio, veja os novos valores a que terá direito.

Habitação

Recebe subsídio de arrendamento? Saiba os novos valores

Diana ALVES Os novos montantes começam a ser aplicados a 1 de agosto. Se recebe este subsídio, veja os novos valores a que terá direito.

O subsídio de arrendamento vai aumentar na próxima semana. Os novos montantes começam a ser aplicados a 1 de agosto. Segundo o Ministério da Habitação, em média, este é um aumento de 50%.

O Executivo recorda que o aumento foi antecipado na sequência da evolução dos preços do arrendamento no mercado privado e da escalada no preço da energia. E "visa os agregados familiares mais expostos à inflação atual".

Confira os novos valores na tabela abaixo:





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.