Esta quarta-feira, 7 de abril, é um dia simbólico para o setor da Horeca.

Reabertura das esplanadas não implica perda de subsídios públicos

Manuela PEREIRA Esta quarta-feira, 7 de abril, é um dia simbólico para o setor da Horeca.

A reabertura das esplanadas pode significar um primeiro passo em direção à reabertura total da restauração mas, tal como o Governo assegurou, tudo vai depender da evolução da pandemia no Grão-Ducado.

Por agora só os comércios com autorização para explorar esplanada podem usufruir desta abertura, sendo que as esplanadas improvisadas não são permitidas. Certo é que quem decide abrir parcialmente o negócio a partir de 7 de abril vai poder continuar a usufruir das ajudas estatais ao setor, incluindo o desemprego parcial, uma almofada financeira para muitos negócios em risco. A garantia está inscrita no projeto de lei 7795 do prolongamento das medidas anti-covid e que regula também a abertura das esplanadas com condições restritas.

"A reabertura das esplanadas é 'opcional' e todas as ajudas como o desemprego parcial ou a ajuda para custos não cobertos permanecem em vigor", pode ler-se no texto do Parlamento.

Esplanadas abrem quarta-feira. Estas são as regras a cumprir As esplanadas do Luxemburgo abrem já esta quarta-feira mas nem tudo volta ao que era antes. E quem violar as regras, está sujeito a multa.

Bares e restaurantes podem a partir desta quarta-feira e até ao dia 25 de abril, apenas em regime de esplanada entre as 6h e as 18h. Até aqui, e desde novembro passado, apenas as cozinhas dos restaurantes podiam abrir para entregas ao domicílio e take away.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.