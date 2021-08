A agência americana de notação financeira confirmou o triplo A do Grão-Ducado, a classificação mais alta da escala de ratings.

Rating

Fitch mantém Luxemburgo com classificação 'AAA'

A agência americana de notação financeira confirmou o triplo A do Grão-Ducado, a classificação mais alta da escala de ratings.

A agência de notação financeira Fitch confirmou a classificação 'AAA' do Luxemburgo, a mais alta da escala de ratings.

A agência americana justifica esta classificação com a resiliência económica demonstrada pelo país durante a pandemia, como prova o PIB no quarto trimestre de 2020, que voltou aos valores anteriores à crise sanitária.

A estrutura económica sólida e apoio do Estado às empresas e famílias, para aliviar as medidas restritivas, foram pontos decisivos para o país resistir à crise com um desempenho economicamente robusto e sem grandes impactos financeiros negativos, segundo a agência.

Além da Fitch, outras agências de classificação como Moody's, Standard & Poor's e, mais recentemente, DBRS Morningstar também atribuíram o triplo A ao Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.