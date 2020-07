Em sérias dificuldades, a rádio independente aponta o dedo ao novo projeto do financiamento dos meios de comunicação social que faz depender a atribuição de verbas do número de jornalistas contratados a tempo inteiro.

Rádio Ara tem as contas no vermelho

A existência da Rádio Ara está em jogo. Quem o diz é o Presidente da rádio comunitária, Guy Antony, em comunicado. Em causa, as quebras nas receitas publicitárias e o novo projeto de financiamento da comunicação social que faz depender a atribuição de verbas do número de jornalistas contratados a tempo inteiro.

Com apenas 12 trabalhadores em regime parcial e cerca de 170 voluntários, a rádio que emite programas em dez línguas diferentes pode mesmo fechar as portas. "A nova lei não nos faz justiça. É como vir à clínica com uma apendicite e ter o braço partido", resume Guy Antony.

Lei da polémica

O projecto de lei sobre o regime de apoio ao jornalismo profissional que revoga a lei alterada de 3 de Agosto de 1998 sobre a promoção da imprensa escrita foi apresentado a 14 de Julho na Câmara dos Deputados.

O texto adoptado uma semana antes pelo conselho governamental prevê um financiamento anual para os meios de comunicação social no montante de 30.000 euros "por equivalente a tempo inteiro de um jornalista profissional ligado à editora por um contrato sem termo e atribuído à produção do conteúdo editorial da publicação de imprensa".

Além disso, foi reservado um montante fixo de 200 mil euros para a ajuda à inovação. O texto prevê ainda ajudas para além das três línguas do país, para jornais mensais e publicações gratuitas, enquanto que uma subvenção para as novas empresas ainda não elegíveis para o regime principal e ajuda para os meios de comunicação social cidadãos "reconhecendo a sua função como meios de comunicação social e actores socioculturais complementares a outros meios de comunicação social".

Convidada a pronunciar-se na Câmara dos Deputados, a Rádio Ara considera que o novo projeto de lei exclui os meios comunitários. Considera que os meios de comunicação como a Ara são um veículo de pluralismo no panorama mediático luxemburguês, enquanto que o projecto de lei 7613 intensifica a situação problemática em que a estação já se encontra, graças à crise criada pela pandemia.

