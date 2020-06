Impulsionar a economia sem prejudicar o clima é o objetivo deste incentivo.

Quer comprar uma bicicleta? Apoio financeiro pode chegar aos 600 euros

Ana B. Carvalho Impulsionar a economia sem prejudicar o clima é o objetivo deste incentivo.

O ministério do Ambiente, do Clima e do Desenvolvimento Sustentável no âmbito do pacote "Impulso para o Clima, as Profissões e os Cidadãos" e do programa nacional de recuperação económica "Novo começo para o Luxemburgo", decidiu aumentar em 100% o apoio financeiro à compra de bicicletas.

Em comunicado, o ministério explica que os incentivos à compra de bicicletas, bem como de quadriciclos, motociclos e ciclomotores elétricos, serão duplicados para todas as compras destes equipamentos a partir de 11 de maio de 2020 (o dia da retoma do comércio após o confinamento) até 31 de março de 2021, em especial com vista a estimular a procura a curto prazo e permitir assim que os setores em causa beneficiem da recuperação económica.

A nova ajuda financeira "Clever Fueren" representa agora 50% do preço de compra, e tem um limite máximo de 600 euros. A medida, anunciada no final de maio, apoia "a dinâmica positiva dos últimos meses", com números muito encorajadores para a "mobilidade suave", especialmente em termos de utilização da bicicleta, refere o governo.

Luxemburgo. Há mais bicicletas na rua, mas as infra-estruturas não estão preparadas O número de ciclistas registados numa média diária quase duplicou nos últimos meses, mas também o número de acidentes cresceu.

Impulsionar a economia sem prejudicar o clima, é o objetivo do incentivo "Clever Fueren" que visa melhorar consideravelmente os apoios diretos ao consumidores e dar um impulso às empresas da chamada "mobilidade suave".

Para além deste bónus aos utilizadores de bicicletas, o ministério irá apresentar nas próximas semanas um conjunto de medidas do pacote "Impulso para o clima, para as profissões e para os cidadãos", com o "objetivo de acelerar a transição ecológica da economia para uma mobilidade suave, eficiência energética e consumo responsável", pode ler-se no comunicado. Mais especificamente, o apoio futuro encorajará a proteção ambiental, a mobilidade elétrica e o investimento em energias renováveis.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.