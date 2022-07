Este é o subsídio do estado para veículos 100% elétricos e mais de 7000 aquisições já beneficiaram deste apoio, no Luxemburgo. Saiba como ter direito.

Quer comprar um automóvel elétrico? Governo dá 8000 euros

Este é o subsídio do estado para veículos 100% elétricos e mais de 7000 aquisições já beneficiaram deste apoio, no Luxemburgo. Saiba como ter direito.

A partir de 2035 vai ser proibida a venda de automóveis movidos a gasolina e a diesel na Europa, no âmbito de uma proposta aprovada pelo Parlamento Europeu esta semana. Só será permitida a circulação de veículos elétricos para reduzir as emissões de CO2 automóveis a zero.



No Luxemburgo, se decidir adquirir atualmente um veículo 100% elétrico pode ter direito a um subsídio de 8000 euros, um apoio significativo já em vigor e que será concedido até 31 de março de 2024.

Quais os automóveis com direito ao subsídio?

Aquisição de automóveis ligeiros de passageiros 100% elétricos, novos, cujo consumo de energia elétrica não exceda os 180 Wh/km, segundo informação do governo (clique aqui para ver).

O mesmo apoio financeiro de 8000 euros também pode ser aplicado a viaturas 100% com 7 ou mais lugares, desde que o requerente do subsídio faça parte de um agregado familiar de, pelo menos, cinco pessoas. Um apoio concedido para as famílias numerosas.

Mas não são apenas os automóveis a ter direito a esta ajuda financeira. Também aos outros veículos totalmente elétricos, como motociclos (scooter por exemplo) por exemplo, beneficiam deste “bónus”. No geral para todos os veículos 100% elétricos o subsídio situa-se entre os 600 euros e os 8000 euros. Também as empresas podem beneficiar deste incentivo.

Parlamento Europeu aprova fim dos carros a diesel e gasolina a partir de 2035 Os automóveis são responsáveis por pelo menos 12% das emissões de CO2 na UE. A votação pelos eurodeputados foi renhida e envolta num aceso debate.

Apoios já concedidos

No total, foram já atribuídos 7.056 subsídios para veículos elétricos (puros elétricos e híbridos plug-in) desde 2019, quando o programa foi lançado, informou a nova ministra do Ambiente e do Clima, Joelle Welfring, numa resposta parlamentar, citada pelo Luxemburger Wort.

“Em cerca de 43% dos casos, proprietários particulares puderam beneficiar do programa. Nos 57% restantes, os apoios foram para as empresas”, referiu a governante. Destes 7.056 veículos, 6.219 estão atualmente matriculados no Luxemburgo.

Em março de 2021 a compra de automóveis elétricos ultrapassava a de veículos a gasóleo. Nesse mês, uma em cada três novas matrículas foram concedidas a veículos elétricos de passageiros.

