

Quer arrendar casa? Preços vão aumentar no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Com a subida das taxas de juro, os residentes estão a desistir de comprar casa e voltam-se para o arrendamento. Os novos contratos já vão ter rendas mais elevadas.

As taxas de juro dos créditos à habitação continuam a aumentar. Entre dezembro e janeiro, as taxas variáveis subiram de 2,58% para 3,51%, e as fixas aumentaram também 0,06%, fixando-se agora em 3,58%, de acordo com o Banco Central do Luxemburgo.



A subida dos juros está a levar a um decréscimo dos pedidos de novos créditos bancários à habitação, e da mais difícil concessão de empréstimos.

Perante este cenário, os residentes que planeavam comprar casa no país estão a desistir da ideia, voltando-se para o arrendamento. E, se atualmente, as rendas já são elevadas no Luxemburgo, nos novos arrendamentos ainda vão ficar mais caras.

"Assistimos agora aos primeiros sinais de aumento das rendas em novos arrendamentos, desde o final de 2022. É, portanto, provável que as rendas continuem a aumentar nos próximos meses, particularmente como resultado de uma mudança na procura (que já não pode considerar a propriedade da casa própria) para o arrendamento", explica ao Contacto Julien Licheron, investigador na área do imobiliário do Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER).

A mesma opinião tem o investigador Antoine Paccoud, do Liser. "Estamos a assistir a um aumento das rendas, uma vez que muitas pessoas que já não podem comprar estão a recorrer ao arrendamento".

Contudo, os especialistas estimam que a subida da renda dos novos contratos de arrendamento seja mais contida do que a do preço de venda das casas.

Taxas de juro do crédito habitação voltam a subir Num empréstimo de 500 mil euros para habitação, a 30 anos, a mensalidade é agora 550 euros mais elevada do que há um ano, com uma taxa de juro variável.

"As rendas aumentaram muito menos rapidamente do que os preços das casas entre 2018 e 2022, de facto a uma taxa muito mais próxima da inflação dos preços ao consumidor. Os rendimentos brutos das rendas nos investimentos de arrendamento caíram, portanto, significativamente", realça Julien Licheron.

"Ajustamento ascendente"

Os novos arrendamentos vão ser mais caros, sim, mas não deverá haver "uma explosão de preços ou um aumento prolongado das rendas", o que irá suceder, explica este investigador será "um ajustamento ascendente das rendas durante um período de tempo limitado, muito provavelmente a partir de 2023".

Poderão as rendas disparar ao ritmo dos aumentos dos preços das casas, nos últimos anos? Julien Licheron estima que não. "É impossível imaginar que os aumentos de renda sejam tão fortes como os aumentos de preços das casas que temos visto".

As subidas dos preços de venda foram sendo alimentados, nos últimos anos, "pela queda das taxas de juro e pelo prolongamento da duração dos empréstimos, apesar dos rendimentos dos compradores de 'primeira viagem' (que compram a sua primeira casa) terem aumentado muito menos rapidamente do que a subida dos preços".

Senhorios já podem voltar a aumentar rendas no Luxemburgo. E agora? O congelamento das rendas terminou no dia 31 de dezembro. A partir de agora, os senhorios podem voltar a aumentar os valores. Alguns não respeitaram a lei e aumentaram as rendas antes do fim do ano.

Mais dificuldades para as famílias

Por outro lado, no mercado de arrendamento, não existe uma solução alternativa para "tornar os inquilinos solventes": apenas os aumentos dos seus rendimentos lhes permitiriam absorver um aumento significativo das rendas, e a sua taxa de esforço já é muito elevada".

Para Antoine Paccoud, se os preços de venda das casas continuarem a subir e os novos arrendamentos ficaram também mais caros, tal irá "exacerbar as dificuldades das famílias residentes no país, e acelerar o seu movimento para fora das fronteiras", optando por passar a viver nos países vizinhos, onde a habitação ainda é mais acessível.

