Quem vai beneficiar do aumento do salário mínimo?

Cerca de 60.500 trabalhadores deverão beneficiar do anunciado aumento do salário mínimo. O número equivale a cerca de 14,6% da população ativa no país. Segundo dados revelados durante uma reunião entre a comissão parlamentar do trabalho e emprego e o ministro da tutela, Dan Kersch, cerca de 33.600 das 60.500 pessoas cujo ordenado se aproxima do salário mínimo são residentes no Luxemburgo. A essas acrescem ainda cerca de 3.000 funcionários públicos.

Feitas as contas, as 60.500 pessoas que recebem o ordenado mínimo deverão passar a encaixar cerca de 60 euros a mais por mês, a partir do próximo dia 1 de janeiro. Assim, o salário social mínimo passará de 2.141,99 euros para 2.201,93 euros, o que corresponde a 12,73 euros por hora.

No caso do chamado 'salário mínimo qualificado', o montante cresce de 2.570,39 euros para 2.642,32 euros, equivalendo a 15,27 euros por hora. A anunciada adaptação salarial de 2,8%, a 1 de janeiro de 2021, esteve no centro do encontro entre deputados e ministro, no qual os parlamentares aprovaram o relatório sobre o projeto de lei que estipula o aumento salarial. Mais um passo para que o texto possa ser votado pelo Parlamento na quarta-feira.

Este aumento vai custar 54,3 milhões de euros por ano ao total das empresas luxemburguesas, de acordo com as estimativas do Governo. A medida tem sido criticada nas últimas semanas por vários organismos do país, entre eles a Câmara do Comércio e a Câmara dos Ofícios, a UEL e a CCM.

