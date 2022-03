Famílias que recebem o subsídio de vida cara vão receber automaticamente este subsídio de energia. Os outros agregados terão de fazer o pedido até 30 de setembro. Saiba se o seu agregado é elegível.

Aumento dos preços

Quem pode pedir o subsídio de energia no Luxemburgo

Famílias que recebem o subsídio de vida cara vão receber automaticamente este subsídio de energia. Os outros agregados terão de fazer o pedido até 30 de setembro. Saiba se o seu agregado é elegível.

O Governo luxemburguês anunciou na semana passada um pacote de 75 milhões de euros para fazer frente à escalada dos preços da energia, impulsionada também pela invasão militar russa da Ucrânia.

O objetivo é ajudar as famílias mais necessitadas. Entre as medidas está a atribuição de um subsídio de energia para além do subsídio de vida cara (AVC, na sigla francesa), este último que já teve um aumento a partir de janeiro de 2022.

Assim, os agregados que já recebem o subsídio de vida cara vão receber o subsídio de energia automaticamente, sem necessidade de fazer qualquer pedido. Esta será uma tranche única de um mínimo de 200 euros e até 400 euros, dependendo da composição do agregado famíliar. Já os outros agregados terão de fazer o pedido até 30 de setembro, "o mais tardar". O Contacto questionou o Governo sobre como esse pedido poderá ser feito e aguarda ainda uma resposta.

O Governo definiu, entretanto, uma tabela (em baixo) com os valores por agregado familiar e de acordo com um texto máximo. Veja se o seu agregado está elegível para receber este subsídio:

Este subsídio "também pode ser reclamado por famílias que não são elegíveis para o AVC, mas cujo rendimento é até 25% mais elevado do que o rendimento elegível para o AVC", explica o Governo.

Além do subsídio de energia, o pacote de 75 milhões de euros inclui ainda a estabilização dos preços da eletricidade, ou mesmo "ligeiramente reduzido para os clientes residenciais, bem como do gás natural.

Ao mesmo tempo, está previsto o reforço de medidas de apoio financeiro à renovação energética, promoção das energias renováveis e mobilidade sustentável "de forma a auxiliar as famílias na transição energética", pode ler-se ainda no comunicado.

Estas medidas foram bem recebidas pelo principal sindicato do país, a OGBL, que considerou, no entanto, serem insuficientes para fazer frente ao aumento dos preços da energia no país.



