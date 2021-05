Ministro das Finanças rejeita taxar empresas que viram a sua faturação aumentar durante a pandemia e afasta reforma fiscal antes das próximas eleições.

Quem ganhou com a crise não vai pagar mais impostos, garante Governo

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, afastou, este fim de semana, a hipótese de o Governo vir a pôs as empresas que viram aumentar a sua atividade e a sua receita durante a pandemia.

A possibilidade de criar um imposto "covid" para aplicar aos que mais ganharam com a crise provocada pela covid-19 tinha sido sugerida por Dan Kersch, ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária, no último congresso da LSAP em março, mas Pierre Gramegna descartou essa hipótese, não querendo avançar com mexidas no sistema fiscal e tributário antes de 2023, além de considerar ser difícil determinar o conceito de "vencedor", refere o Paperjam.

O ministro lembrou também que quanto mais lucros as empresas têm mais impostos pagam, pelo que as que viram os seus rendimentos subir durante a crise, como é o caso da Cargolux, que obteve, em 2020, um lucro três vezes superior ao de 2018, quando teve o mais alto de sempre, acabam por estar sujeitas a essa tributação, já aplicável.

As que perderam, devido às restrições provocadas pela pandemia, serão poupadas, como previsto no quadro fiscal do país.

Pierre Gramegna recordou ainda que a crise sanitária ainda não terminou e que seria prematuro alterar as regras fiscais com uma reforma antes de 2023, ano que será marcado por eleições, acrescentando que a última reforma fiscal, realizada em 2017, trouxe melhorias para uma tributação mais justa e que alguns dos seus elementos foram aplicados recentemente.

Apesar disso, há compromissos que não deverão ser concretizados até ao fim desta legislatura.

A mudança fiscal que beneficiaria os solteiros, concedendo-lhes direitos semelhantes aos casados e ou em união de facto, e que a coligação governamental tinha prometido até à próxima ida às urnas, também será adiada com a restante reforma.

Os trabalhadores solteiros no Luxemburgo estão sujeitos a impostos substancialmente mais elevados em comparação com os casais, estando a diferença acima da média do grupo de nações ricas, de acordo com a OCDE, aponta o Luxembourg Times



À RTL, Gramegna admitiu que 2020 teria sido " um ano crucial para a reforma fiscal", mas a pandemia acabou por obrigar o Governo a rever prioridades.

Na reforma estavam também previstas mexidas nos impostos ambientais e medidas para contrariar o agravamento da crise habitacional no Luxemburgo, que deverá, mesmo assim, sofrer uma pequena alteração tributária nos próximos meses, adiantou o ministro.

