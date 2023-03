Segundo as contas da LCGB, sem o crédito fiscal de energia e com o ‘index’, o rendimento será ligeiramente mais baixo.

Quem ganha o salário mínimo vai receber menos dinheiro em abril

Diana ALVES Segundo as contas da LCGB, sem o crédito fiscal de energia e com o ‘index’, o rendimento será ligeiramente mais baixo.

Os trabalhadores que ganham o salário mínimo não qualificado beneficiaram com o crédito fiscal de energia (crédit fiscal d’énergie (CIE), em francês), uma medida criada pelo Governo para compensar o adiamento da indexação de julho do ano passado.



O sindicato cristão fez os cálculos e concluiu que os trabalhadores que recebem o ordenado mínimo não qualificado beneficiaram de uma “sobrecompensação líquida de 375,48 euros no período entre julho de 2022 e março de 2023”. Isto é, ganharam mais 375 euros líquidos do que se a indexação salarial de julho tivesse sido paga na altura.

No entanto, mesmo assim, se compararmos o salário mínimo não qualificado de fevereiro e o de abril, o de abril – já sem o CIE e com o ‘index’ – será ligeiramente mais baixo. Segundo as contas da LCGB, um trabalhador com esta remuneração, recebeu, em fevereiro, 2090,27 euros líquidos. Em abril, receberá menos 40 euros.

O sindicato diz ainda que, “o ganho líquido mensal das duas indexações de fevereiro de 2023 e abril de 2023 ascende a 84,88 euros líquidos por mês, ou seja, mais ou menos o valor do CIE”.



