Quem compra casa no Luxemburgo prefere crédito com taxa fixa

Saiba por que motivo é que a taxa fixa tem sido mais procurada do que a taxa variável na compra de casa.

Os empréstimos à habitação com taxa fixa atingiram um nível recorde no Luxemburgo no terceiro trimestre do ano passado. O boletim de conjuntura de janeiro do instituto de estatística luxemburguês (Statec) adianta que estes representam quase 66% do total de novos créditos atribuídos pelos bancos no terceiro trimestre de 2019.

Estes aumentaram 50% num ano, enquanto a procura por créditos com taxa variável recuou 8%.

Mas por que motivo é que taxa fixa é mais procurada, se as taxas de juro continuam em níveis historicamente baixos? O aumento do interesse por esta modalidade tem a ver com a aproximação da diferença entre taxa fixa (1,48%) e a variável (1,45%). Por uma diferença pequena, as famílias preferem garantir a taxa fixa, imune a possíveis subidas. É que as taxas fixas seguiram a diminuição das taxas de empréstimo na zona euro entre meados de 2018 e meados de 2019, devido ao efeito da incerteza política e comercial mundial. No entanto, o Statec alerta para a possibilidade de as taxas de juro fixas poderem vir a subir nos próximos meses.

O montante total dos empréstimos imobiliários continua a subir significativamente: mais 22% no terceiro trimestre, face ao período homólogo, sustentados, segundo o Statec, pelo aumento dos preços da habitação no Luxemburgo (11%), enquanto a tendência na zona euro é já de abrandamento. Isto é, os preços continuam a crescer, mas mais devagar (4,1%, contra 4,7% em 2018).

